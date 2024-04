¿Qué consecuencias traerá la irrupción a la Embajada de México en Ecuador? Alicia Bárcena lo explica

La policía de Ecuador ingresó a la fuerza en la embajada de México en Quito. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Tras la denuncia presentada este jueves ante la Corte Internacional por el asalto de la policía de Ecuador a la Embajada de México, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, dio a conocer también cuáles son las consecuencias a los que deberá enfrentarse el país sudamericano por el hecho.

Y es que las autoridades ecuatorianas ingresaron a la fuerza a la Embajada mexicana el pasado viernes 5 de abril y se llevaron detenido al exvicepresidente de aquel país, Jorge Glas, lo que quiere decir que, además de violar la Convención de Viena, también afectaron de manera física a algunos funcionarios como Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante su participación en la conferencia matutina de este jueves, Alicia Bárcena explicó que son varias las repercusiones que podrán generarse.

Alicia Bárcena da a conocer cuáles son las consecuencias tras el asalto a la Embajada. (Foto: Reuters)

¿Cuáles son las consecuencias?

El rechazo flagrante de todos los países de la comunidad internacional

Seguirá la actuación de México contra el país sudamericano a nivel internacional

Denuncia ante la Corte Internacional por la violación a la Convención de Viena

Iniará el proceso de expulsión de la ONU en caso de ser culpable

“No ha habido un solo país que se haya pronunciado en contra de la solicitud de México, quien acusa de la violación de la humanidad diplomática de su Embajada. Esto es gravísimo, independientemente del causal”, dijo Bárcena.

Denuncia penal

La titular de la SRE adelantó que se está analizando presentar una denuncia penal en contra de Ecuador.

La idea es demandar por el daño a los funcionarios que se encontraban en la embajada el día del allanamiento, así como los daños a la sede diplomática.

La denuncia formal en contra de Ecuador se desarrolla ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde entre otras cosas, se solicita que se vuelva a repetir este tipo de actos, así como la suspensión del país sudamericano como integrante de la ONU hasta que éste se disculpe.

Alicia Bárcena aseguró que con esta denuncia se espera también que se garantice el derecho internacional y las embajadas de ningún país. En ese sentido, confirmó que son varias las naciones de las que se ha hecho el respaldo a México por esta acción, algunos como son: Estados Unidos, Canadá y de Europa.

Roberto Canseco fue agredido durante el asalto a la Embajada de México en Ecuador. (Foto: Especial)

Recientemente, el gobierno de México reveló la declaración de algunos funcionarios que vivieron este suceso y agresiones en su contra durante el asalto a la Embajada. Por ejemplo, Roberto Canseco, quien estaba al frente de la sede y trató de impedir el ingreso de las autoridades expresó cómo fue afectado.

“Cuando finalmente tenían que salir me empujaron, creo que ahí fue en donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí, porque era con un escudo. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta y muevo un librero para impedir que ingresen; en eso me quitan a mí, mueven el librero, yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Luego, un guardia entra y me apunta con un arma”.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del hecho, donde incluso le apuntan con un arma y lo someten para llevarse al exvicepresidente Jorge Glas, quien había pedido asilo a México.