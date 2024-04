Colombiana asegura que tener un novio mexicano le curó la ansiedad: “Tú tranquila y yo nervioso” | VIDEO

La joven aseguró que su novio mexicano ha sido importante en su vida para quitarse la ansiedad. (TikTok @jezziel.sofia)

Combatir la ansiedad puede implicar una combinación de técnicas y enfoques, las cuales millones buscan una manera para combatirlas haciendo: respiración profunda, meditación, ejercicio, dieta, ir a terapia, entre muchas cosas más.

Sin embargo, en Tiktok una usuaria colombiana destacó al revelar que tener una relación amorosa con un mexicano hizo que su ansiedad desapareciera por completo, algo que hizo que su video se viralizara.

En la grabación de más de un millón de reproducciones, la mujer señaló que los mexicanos tienen una energía para ayudar a las personas, ya que siempre buscan ver el lado positivo de las cosas sin importar lo difícil que esté la situación.

“¿Saben cómo se me quitó la ansiedad? Al andar con un novio mexicano, es que hay una cosa que me dice siempre que literal es como si me tomara una pastilla”, confesó.

“Siempre, siempre estoy así alocada y me dije: ‘Hey Hey, tú tranquila y yo nervioso’. Y me quedé callada y digo: ‘pues sí’ la verdad existe y a ver cómo lo haces. No me he vuelto a estresar por absolutamente nada en la vida”, destacó.

Mexicanos y los problemas de ansiedad

(Freepik)

En México, al igual que en muchas otras partes del mundo, la ansiedad es un trastorno de salud mental común que afecta a una gran cantidad de personas. Los factores que contribuyen a la ansiedad en México pueden incluir el estrés relacionado con el trabajo, los problemas económicos, la inseguridad, la violencia, los desafíos sociales y familiares, así como los cambios rápidos en la sociedad y el estilo de vida.

El acceso limitado a servicios de salud mental también puede ser un desafío para muchas personas que buscan ayuda para manejar la ansiedad en México. Aunque los servicios de salud mental están disponibles en el sistema de salud pública, la demanda a menudo supera a la oferta, lo que puede dificultar que las personas reciban la atención adecuada.

A pesar de estos desafíos, hay un creciente reconocimiento de la importancia de abordar la salud mental en México. Se están llevando a cabo esfuerzos para aumentar la conciencia sobre los trastornos de ansiedad y otros problemas de salud mental, así como para mejorar el acceso a servicios de tratamiento y apoyo.