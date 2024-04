Jorge Álvarez Máynez revela gusto por Taylor Swift, fans piden concierto gratuito a cambio del voto

Álvarez Máynez aseguró que no es fan de Taylor Swift por conveniencia Crédito: IG/@taylorswift Y Cuartoscuro

Uno de los candidatos que más llamó la atención en redes sociales tras el primer debate de aquellos que contienden por la presidencia de México ,y llevarse así la victoria en las elecciones del domingo 2 de junio, fue el representante de Movimiento Ciudadano, que lleva por nombre Jorge Álvarez Máynez.

Esto, principalmente por dos motivos, uno porque fue el candidato que mantuvo una sonrisa casi durante todo el tiempo que dura el debate y porque se presentó, una segunda ocasión, pero con lenguaje de señas, lo que causó un poco de gracia en las redes, no por la acción, sino por el rostro de la encargada de informar a los sordomudos lo que ocurría en el debate, justamente con este método de comunicación.

La participación de Álvarez Máynez en el primer debate de candidatos presidenciales le valió para convertirse en tendencias en las redes sociales y fue así como surgieron algunos datos extra sobre él, tales como su gusto musical por la famosa cantante estadounidense Taylor Swift, una de las mujeres más reconocidas en el mundo en la actualidad,

Fotografía de archivo de la cantaautora estadounidense Taylor Swift en la gira 'The Eras Tour'. EFE/SARAH YENESEL

La reacción de los internautas fue de sorpresa y el primer comentario al respecto fue que seguro “se trataba de una estrategia de campaña”; sin embargo, la respuesta del candidato de Movimiento Ciudadano fue contundente al respecto y compartió un tweet de hace más de una década donde hablaba de una canción de Taylor Swift.

Jorge Álvarez Máynez realizó un post en redes sociales en el 2012 en donde colocó un título de un tema de la cantante estadounidense el cuál fue We Are Never Ever Getting Back Together del álbum Red. Fue de esta forma que aseguró que su gusto por Taylor Swift no es “cosa de campaña presidencial”.

La canción en cuestión habla de un desamor y de los recuerdos que tiene una persona de la otra una vez que se termina una relación. Como consecuencia algunos seguidores del político mexicano aseguraron que ya no iban a votar por él porque “les recordó a su ex”.

Así habló Máynez sobre Taylor Swift. (Captura)

Sin embargo, una de las opiniones que más llamó la atención, y que se repitió constantemente en la publicación del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano fue que si les aseguraba que traería a Taylor Swift a México para dar un concierto gratuito en el Zócalo entonces votarían por él.

Por el momento el político Álvarez Máynez no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, los fans de la cantante estadounidense continúan realizando la petición a cambio de su voto.

Redes aseguran que si fans de Taylor Swift votan por Maýnez, entonces ganaría la presidencia

Algunos internautas se mostraron “preocupados” por el hecho de que algunos fans de Taylor Swift aseguraran que si el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez lograba que la intérprete de Bad Blood viniera al Zócalo capitalino entonces le darían su voto.

La cantante Taylor Swift es incluida oficialmente en la lista de billonarios de Forbes. (Créditos: REUTERS)

Esto debido a que la cantante estadounidense tiene millones de fans en nuestro país que , si salieran a votar todos y cada uno de ellos, podrían hacer que el emecista se llevara el triunfo por sobre Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, y Claudia Sheinbaum, representante de Morena y sus aliados.

La cuestión que señalaron es que, en el caso de que así fuera, “harían presidente” a alguien por Taylor Swift y no por las propuestas que pudiera tener cada uno de los candidatos presidenciales.