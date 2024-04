La Secretaría de Salud advierte sobre el peligro de mirar directamente el eclipse, estas son las recomendaciones

Los especialistas recomiendan lentes con filtro UV 400 para la observación segura de eclipses.. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

La Secretaría de Salud de México recomendó a la población que pretende disfrutar el espectáculo que representa el eclipse de sol del próximo lunes 8 de abril no mirarlo de forma directa, y sin protección, pues las células de los ojos podrían sufrir graves daños, que en su mayoría son irreversibles.

Los daños incluyen alteraciones en la percepción de colores, dificultades para distinguir detalles finos como letras pequeñas y la aparición del escotoma, una mancha negra que impacta directamente en la visión central.

Por esa razón, la SSA emitió una serie de recomendaciones para contemplar de forma segura este evento astronómico que tendrá su punto de mayor sombra en los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila, mientras que en otras entidades se presentará como un eclipse parcial.

Especialistas en oftalmología del Hospital Juárez de México (HJM), el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGMEL) y el Hospital General “Dr. Manuel Gea González” hicieron una advertencia sobre los peligros que la luz solar directa y los rayos ultravioleta (UVA) puede representar para la salud visual, especialmente durante un eclipse.

Un eclipse solar total ocurrirá el próximo 8 de abril del 2024 (Freepik)

Pese a la presencia lunar cubriendo total o parcialmente el sol durante este fenómeno, la emisión de rayos UVA persiste, pudiendo causar daños irreversibles en la retina debido a un estrés oxidativo que resulta en inflamación, cicatrización y secuelas permanentes en la visión.

Para prevenir estos efectos, los especialistas recomiendan el uso de lentes con filtro UV 400 para observar un eclipse, aclarando que los lentes oscuros convencionales no ofrecen la protección adecuada contra la radiación ultravioleta. Estos consejos son cruciales para minimizar el riesgo de padecer problemas visuales a largo plazo.

Entre los síntomas de daño a la retina por exposición solar se encuentra la metamorfopsia y la discromatopsia o daltonismo, los cuales pueden ser irreversibles.

El tratamiento de estas afecciones generalmente incluye antiinflamatorios y glucocorticoides, aunque es importante destacar que la retinopatía solar es considerada incurable. La retina, siendo una membrana crucial para la visión que transforma la luz en imagen, una vez dañada, disminuye significativamente su funcionalidad.

Por último, los médicos subrayan la importancia de proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes de información no fiable sobre observación de eclipses y enfatizan la necesidad de adoptar medidas de precaución rigurosas para preservar la salud visual durante estos eventos astronómicos, promoviendo así una observación segura y responsable.

Síntomas de daño a la retina por exposición solar pueden ser irreversibles, incluyendo metamorfopsia y discromatopsia. Foto: AP

Es importante no utilizar métodos caseros o lentes que no estén específicamente diseñados para la observación solar, como gafas de sol regulares, películas fotográficas expuestas, CDs o radiografías, ya que no ofrecen la protección necesaria contra los dañinos rayos solares.

Los eclipses solares no siguen un calendario anual fijo, sino que se producen de acuerdo con ciclos astronómicos específicos.

En Norteamérica, los eclipses solares pueden ser visibles con una frecuencia variable, ya que dependen de la trayectoria y la sincronización del sol, la luna y la Tierra. Sin embargo, en promedio, un mismo punto en la Tierra puede esperar ver un eclipse solar aproximadamente cada 375 años.

Es importante destacar que entre 2021 y 2045, Norteamérica será testigo de varios eclipses solares significativos.

Además, otros tipos de eclipses solares, como los parciales y anulares, ocurren con más frecuencia, pero su visibilidad aún depende de la ubicación geográfica específica dentro de Norteamérica.

Para observar un eclipse solar total sin riesgos, es esencial utilizar un filtro solar especializado diseñado para mirar directamente al sol.

Estos filtros, conocidos como lentes de eclipse, deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, la cual garantiza que el material utilizado reduzca adecuadamente la intensidad de la luz solar a niveles seguros para los ojos. Estos filtros bloquean la luz ultravioleta, la luz infrarroja y la luz visible intensa.