Eduin Caz EXPLOTA tras reunión con Ernesto Coppel y se llamado ‘vendido’: “Envidia y coraje” |VIDEO

Eduin Caz EXPLOTA tras reunión con Ernesto Coppel y se llamado ‘vendido’ Foto: IG/ eduincaz

Luego de que Eduin Caz se reuniera con Ernesto Coppel, quien fue uno de los empresarios hoteleros que mostró su apoyo a la iniciativa de restringir la música de banda en Mazatlán, Sinaloa, las redes sociales no le perdonaron el gesto que fue calificado como “vendido” y en “búsqueda de protagonismo”.

Tras ser tendencia en plataformas digitales como Facebook Instagram, TikTok y sobre todo X -antes llamada Twitter-, el vocalista de Grupo Firme salió en su defensa y trató de aclarar que lo ocurrido si había sido gracias a sus influencias, pero que su causa era igual a la que tuvieron otros cantante de regional mexicano.

“Buena vibra para todos, ya saben que yo defiendo y no se me olvida cómo fueron mis inicios. Amigos músicos colegas, a trabajar y los turistas a disfrutar”, escribió como descripción de una historia de Instagram donde arremetió en contra de las duras criticas y los señalamientos que lo tienen de nueva cuenta en el “ojo del huracán”.

El cantante aseguró que sí vive en Mazatlán tras la polémica que se suscitó sobre su reunión con el empresario que quería fomentar su prohibición Crédito: Instagram/ Eduin Caz

Eduin Caz asegura que no buscó protagonismo tras reunión con Ernesto Coppel

En el video donde s ele puede ver junto a su familia disfrutando de las playas de Mazatlán Sinaloa, en el periodo de Semana Santa 2024, el famoso no dudó en compartirle a sus seguidores que el encuentro con el polémico empresario fue con la intención de ayudar, ya que él sí reside ahí -ya que se le señaló de lo contrario- e incluso dejó entrever que gracias a la banda el turismo ha crecido en los últimos años.

“Hola, ¿Cómo están familia? Hago este video aunque no debería hacerlo, la verdad, porque siento que me tengo que defender. En primera, yo vivo en Mazatlán, yo soy el primero que hace el cagadero con la banda; pisó la playa y ya jale a la banda, me explico. Bueno, esto aclarando a los que dicen que no vivo en Mazatlán, pues yo vivo en Mazatlán”, inició el cantante mexicano.

Sobre las criticas y los duros adjetivos que recibió en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, por haber compartido una foto con el empresario que quería prohibir la música de banda en la famosa playa de Sinaloa, Eduin Caz agregó.

El grupo habló con el empresario sobre el tema de la banda sinaloense Crédito: X: noticeristas

“Segunda, ¿Cuál vendido?, o sea nos manifestamos todos. Unos hicieron una marca, Luis Ángel El Flaco y El Coyote y todo mundo subió videos. Yo tengo amistades, sí tengo amistades y acordé una comida y solamente fui y platiqué.. no sé qué tanta envidia y coraje pues”, finalizó.