“Rifle en el hombro”: así suena el nuevo narcocorrido de Peso Pluma donde habla de sicarios del Cártel de Sinaloa

Así suena el nuevo narcocorrido de Peso Pluma donde habla de sicarios del Cártel de Sinaloa Captura: yt/Peso Pluma

“La people anda activa allá en Culiacán”, inicia Peso Pluma en su más reciente sencillo, La People II, un narcocorrido que ha lanzado en colaboración con Tito Double P y Joel de la P. En dicha canción, Doble P hace apología al delito y menciona a personajes del mundo del narcotráfico, específicamente, a miembros del Cártel de Sinaloa, como Néstor Isidro Pérez, alias El Nini.

A unos días de su estreno, donde tan solo en YouTube ya tienen su video oficial 5 millones de reproducciones y en Spotify se ha posicionado como una de las canciones más reducidas en todo México, algunos preguntan más sobre su contenido lírico y el cómo suena la continuación a La People, perteneciente al álbum Génesis.

Pese a que en diversos estados de la República Mexicana han comenzado a tomarse medidas severas en contra de la música que hace dicha apología a los grupos criminales en el país, la canción continúa teniendo un éxito arrollador en plataformas digitales, abriendo de nueva cuenta el debate en redes sociales sobre la responsabilidad del artista sobre sus obras así como la viabilidad que el público que le da a estos contenidos.

Junto a Tito Double P y Joel de la P, el mexicano ha generado controversia por hacer apología al delito y mencionar a personajes como Néstor Isidro Pérez, alias 'El Nini' Crédito: YouTube/ Peso Pluma

Letra completa de La People II, el nuevo narcocorrido de Peso Pluma

“Con la people ya no se me ve

Y como ven pues todo bien

Los radios siguen tronando al 100

Los plebes también

Soy el 19″.

El nuevo corrido de Peso Pluma forma parte de su álbum Éxodo, en el que colabora con otros artistas como Tito Double P y Joel de la P.

“Pa’ no soltar los aparatos hubo razones

y un buen respaldo

Por ahí me vieron y fue echando vergazos

Rifle en el hombro piernera las Dior o Under Armour”.

Peso Pluma mostró un nuevo look en el video Foto: captura instagram

“Fueron los verdes fueron blancos

fueron azules

Y con todos pude les puse un recule

Pelada no estuve y por el patrón no me detuve

Y no disimulé solo hice mi deber

Pura doble P primo

Jálate Joel

Ay mamá”

“Al hijo del jefe salimos para defender

Hay que proceder en la defender

Fueron varios jueves los que

Con ellos me enfrenté

En 2 les pelié y en 3 me pelé”.

El nuevo sencillo Peso Pluma ya es todo un éxito Foto: captura instagram

“A la capital le quitaron un hombre

Y un buen elemento

Ni Modo así es esto

Recuerden y atentos

Saben que Se pueden abrir

Esas rejas de acero

27 y piyi”.

“Cuídenme el terreno a la familia y a los viejos

Fueron los blancos fueron verdes

Fueron azules

Y con todos pude en varios recules

Pelada no estuve y por el patrón no me detuve

Y no disimulé

Solo mi deber ejecuté”.