Venganza italiana: chef le pone catsup a los tacos para demostrar que los mexicanos no saben comer pizza

Los tacos son posiblemente el platillo más icónico de la gastronomía mexicana, consumido por todo el mundo pero preparado con maestría únicamente en nuestro país. Sólo en México se pueden conocer los verdaderos sabores tradicionales, razón que lleva a extranjeros de todo el mundo a viajar hasta aquí.

Y aunque los mexicanos comemos mayormente los alimentos de nuestro país, también hemos adoptado platillos de otras partes del planeta, como el sushi de japón, la comida china y, por supuesto, la pizza, que es originaria de Italia y un platillo tradicional y muy importante para su cultura, como lo son los tacos en este lado del mundo.

Por supuesto, la pizza se ha tropicalizado, como muchos otros platillos, y los mexicanos tenemos una forma muy particular de comerla: con catsup, una salsa de tomate que está en todas las mesas de las pizzerías del país, junto a la salsa tabasco o las salsas picantes.

Hace unos días, un chef se volvió viral tras grabar un video con el objetivo de demostrar que en México no sabemos comer pizza, y le puso una buena cantidad de catsup a un taco. Tras la acción, el extranjero dijo a la cámara:

“¿Te duele? Esto es lo que siento yo cuando me piden echarle catsup arriba de la pizza. A los tacos no les va la catsup, ni a la pizza le va la catsup. Por favor no me la pidas la próxima vez que vengas”.

La reacción de los mexicanos ante el taco con catsup

La caja de comentarios del video del chef se llenó de comentarios de mexicanos que defendieron la catsup en la pizza:

“No me ofende la catsup, me ofende la tortilla toda tiesa”, “Taquitos de huevo revuelto con catsup”, “A ningún mexicano le ofende eso, ahora yo le reto a que se coma el taco con catsup, y yo me como la pizza con catsup”, “Dónde vendes para ir a pedirte pizza y llevar mi ketchup de litro. ¿A quien le duele? Estás en México y sabe bien con catsup los tacos. COMEMOS TODO”, “En México, la pizza lleva (si quieres) catsup, Valentina, maggi, etc…estás en México”, “Por eso no voy a ese restaurante, si mi niño quiere ponerle catsup él sabrá para eso la pago yo. si me la vas a regalar la cuenta me la como sin catsup”.

Las pizzas en México contra las pizzas en Italia

Aunque la pizza tradicional italiana destaca por su sencillez, siguiendo recetas que han pasado de generación en generación, y tiene características muy particulares, en México le hemos dado la vuelta y los sabores son muy diferentes, incluso hay una versión “mexicana” del platillo con chiles, embutidos, pollo y hasta frijoles.

Por otro lado, las tradicionales pizzas italianas pueden ser de varios sabores.