Paquita la del Barrio se lanzó contra Carín León por pedir “perico” en pleno concierto

Paquita la del Barrio se pronunció sobre la reciente polémica de Carín León (Foto: Instagram)

Durante un reciente concierto en Hermosillo, Sonora, Carín León sorprendió a sus seguidores y al público en general con un comentario que ha generado un amplio espectro de reacciones en las redes sociales y más allá, llegando incluso a los oídos de Paquita la del Barrio.

El cantante de regional mexicano manifestó abiertamente su antojo por el “perico”, poniendo en marcha una ola de indignación, discusiones y hasta actos vandálicos en torno a su figura.

“No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí?”, declaró ante su audiencia, en clara evidencia a la cocaína.

Este incidente no sólo desencadenó una serie de críticas por parte de aquellos que consideraban su comentario como una promoción al consumo de drogas ante cientos de asistentes, sino que también impulsó la creatividad de muchos, que recurrieron a los memes para expresar sus puntos de vista.

El cantante generó polémica por sus declaraciones en Hermosillo Crédito: (Tiktok/@ssofiaaf06)

Sin embargo, la repercusión más significativa se registró cuando un mural con la imagen de León fue vandalizado; un individuo, captado por cámaras de seguridad conduciendo un automóvil rojo, pintó la nariz de la figura de León con aerosol, insinuando el consumo de cocaína.

Ante las crecientes críticas, el intérprete de Primera cita admitió en un posterior concierto en Nuevo León que su expresión había sido desafortunada.

“Estuvo fuera de lugar, lo reconozco”, confesó, agregando que fue un acto impulsivo, una manifestación de su costumbre de hablar directamente desde el corazón sin medir previamente sus palabras.

“Sé que a veces me emociono de más y digo pendejadas, pero creo que mi mayor virtud y, mi mayor defecto, es que yo tengo el corazón bien conectado con el hocico”, expresó.

Los artistas que realizaron el retrato del famoso en Hermosillo, Sonora, expusieron su sentir y las grabaciones de lo ocurrido Crédito: Instagram/@denysse.nena

Lejos de limitarse a una simple disculpa, Carin León aprovechó la ocasión para dirigirse a sus detractores, defendiendo su autenticidad como artista a pesar de las críticas. “Podré ser desafiante, podré irme al límite... pero al final de cuentas, se porta bien, de todas formas le tira mierda”, manifestó, subrayando su decisión de mantenerse fiel a sí mismo.

A pesar de que sus disculpas fueron bien recibidas por algunos, no faltaron quienes cuestionaron su sinceridad, evidenciando un debate más amplio sobre la responsabilidad de las figuras públicas en sus declaraciones.

Las reacciones en internet han sido variadas, desde quienes sostienen que podría haberse disculpado de manera más sencilla y sincera, hasta quienes ven en él un reflejo de la autenticidad. “¿Pero lo dijo antes o después de pegarse unos pericazos?”, “Cínico el vato, pero pues es un producto que se vende”, son algunos de los comentarios que ilustran la división de opiniones entre los internautas.

El cantante sonorense desató críticas por el elogio que le hizo a cierta sustancia ilícita (Foto: Instagram)

Paquita la del Barrio opinó sobre el “perico” de Carín León

Ante esta polémica, Paquita la del Barrio fue cuestionada al respecto en un reciente encuentro con la prensa.

“Yo creo que la gente merece un respeto, ¿no?, Yo tomo cuando yo quiero, como dicen mis canciones, entonces soy muy sincera”, dijo entre risas, como se le puede ver en un video colgado en el canal de YouTube Qué buen chisme.

“El público, primero que nada, merece un respeto, y si gastan unos centavitos que no lo tenían previstos, es porque ellos están esforzándose, el público, para ver a ese artista. Vamos a ver buenas cosas”, añadió la emblemática estrella de la música mexicana.

La estrella del regional deseó que sus compañeros vivan libres de sustancias (Foto: Cuartoscuro)

Además, dijo no estar en capacidad de criticar, pero deseó que nadie del ambiente artístico caiga en el consumo de sustancias nocivas.

“Yo no soy nadie, ni quién, para criticar, yo no, pero sí me da lástima que las personas lleguen a ese estado. Que dejen las drogas, yo también tengo hijos y no me gustaría ver a un hijo con eso. Yo los quiero mucho y me daría gusto que todos mis compañeros no lleguen a eso”, expresó la famosa de 76 años.