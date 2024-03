¿Volverá a temblar? Dua Lipa es captada en esta colonia de la CDMX y provoca memes | VIDEO

Foto: REUTERS

Dua Lipa, una de las estrellas del pop más importantes a nivel internacional, se encuentra en la Ciudad de México y ha desatado la euforia de los fans. Y es que la intérprete de Houdini tiene una gran relación con nuestro país, pues no es la primera vez que viene a visitarnos.

En septiembre del 2022, Dua Lipa vino a la capital del país para ofrecer un mega concierto en el emblemático Foro Sol, como parte de su gira Future Nostalgia Tour. Durante su estancia en el país, la diva del pop aprovechó para conocer algunos rincones de nuestra ciudad.

Resaltó su visita a un antro de la capital, donde lamentablemente vivió un aterrador momento, pues justo esa noche se registró un fuerte temblor que alertó a los habitantes de la CDMX. Dua Lipa puede presumir que ya conoce la experiencia de vivir un sismo en México.

Del hecho surgieron memes y todo tipo de reacciones en redes sociales, y ahora que la cantante está de vuelta en el país, los internautas están recordando aquel curioso episodio. Cabe mencionar que, hasta ahora, se desconocen las razones por las que Dua Lipa está en México.

Dua Lipa recorrió la colonia Roma

Junto a su novio Callum Turner, la intérprete de New Rules ha sido captada recorriendo la icónica colonia Roma. Un par de fans lograron grabarla, muy tranquila junto a un poste de luz, romanceando con su pareja.

Unas horas después de que las primeras imágenes empezaran a recorrer las redes sociales, se confirmó que la cantante asistió al mismo restaurante que visitó en 2022 y donde causó gran revuelo entre los fans que tuvieron la fortuna de encontrarla.

Por supuesto, la repentina aparición de Dua Lipa en la Ciudad de México ha provocado memes y reacciones de todo tipo. Algunos internautas bromean con la idea de que la llegada de la cantante es un augurio de un nuevo sismo.

Del mismo modo, los fans más apasionados de la cantante están expresando las ganas que tienen de encontrársela o incluso de buscarla. Estas son algunas de las reacciones de fanáticos que se han podido leer en las redes sociales:

“Dua Lipa anda por el departamento donde vive mi hermano, en CDMX. ¿POR QUÉ NO VIVO ALLÁ?”, “¿Dua lipa habrá venido a CDMX a presenciar gratis a Julieta Venegas? Reina”, “Pensándolo bien, si Dua Lipa anda en CDMX ocurrirá una desgracia, temblor o algo…”, “Dua Lipa anda en la Roma CDMX, hay que mandarle un grupo de organilleros para darle la bienvenida”, “Ya me eché mi lloradita porque yo voy en el camión de regreso llegando a Guadalajara de CDMX, y mi Dua Lipa hoy estaba a unas cuadras de donde me hospedé. Ya qué sentido tiene todo”, “Que padre que Dua Lipa ande muy seguido en CDMX, ojalá no la acosen al grado de no querer volver”.

La cantante fue captada paseando en nuestro país

Hace apenas unos días, Dua Lipa confirmó la llegada de su próximo álbum: Radical Optimism, que estará estrenándose en el mes de mayo. De este trabajo discográfico ya se han podido escuchar dos temas musicales: Houdini y Training Season, este último presentado de forma espectacular en la más reciente edición de los premios Grammys.