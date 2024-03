“No están solas”: Sheinbaum respaldó a las trabajadoras de la maquila y les manifiesta su apoyo en Cd. Juárez

Claudia Sheinbaum desde parque deja un mensaje a mujeres que trabajan en maquilas. (Luis Torres)

Optimista se mostró la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de la República por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quién se reunió con empresarios en Ciudad Juárez, y con quiénes destacó tuvo una buena respuesta, asimismo fue recibida por sus simpatizantes con una horda de ovaciones y elogios que muestran su respaldo de cara a lo que será este proceso electoral.

Claudia Sheinbaum desde el parque el “Chamizal”, agradeció por el apoyo en el inicio de campaña en el Zócalo, asegura que no va a defraudarlos en la carrera por la Presidencia de la República y está segura de que llegará y trabajará día a día por la transformación del país.

En Ciudad Juárez platicó de un tema muy importante que está relacionado con las mujeres destaca que desde los años 40 iniciaron un proyecto económico de la mano con empresas internacionales, las cuáles son las maquilas, empresas que venían al país a maquilar y emplear la mano de obra mexicana.

Las maquiladoras cuentan principalmente con la fuerza de trabajo de las mujeres, esta ciudad principalmente, cuenta con miles de mujeres que han migrado de muchos lugares del país y que van a trabajar. Sheinbaum resaltó que con AMLO se aumentó el salario mínimo tres veces, de ganar cerca de 3500 pesos, hoy se gana hasta 11,000 pesos, lo cuál es fundamental.

Resalta que las mujeres requieren además de buenos salarios, otras oportunidades y necesidades porque muchas de ellas llegan solas, sin familia y consiguen parejas en Juárez y hasta hacen familias allí, pero no tienen el apoyo que deben de tener para cuidar a sus hijos e hijas.

Resaltó que durante su discurso en el Zócalo como parte del plan integral de gobierno, se comprometió a que van a ampliar los centros de educación integral. Lo cual resalta que no son las estancias infantiles de Calderón ni guarderías .Se trata de apoyo para la educación de los niños desde la primera infancia pero con los cuidados y cariño respectivos.

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum habla este sábado durante un acto de campaña, en Ciudad Juárez (México). EFE/Luis Torres

Las mujeres que trabajan en la maquila sufren de no tener con quien dejar a sus hijos en su casa porque no existe ningún apoyo. Hace énfasis en que estos centros de educación inicial se iniciarán para las maquiladoras, y las jornaleras agrícolas. Pero quiere que sepan las mujeres de Juárez quiénes han sufrido un pasado de violencia, que no están solas, y las apoyará junto con sus hijos para hacer de Ciudad Juárez como decía Juan Gabriel " la número 1″.