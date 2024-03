Sergio Mayer menciona a Bárbara Mori en su libro y le envía un mensaje: “Que lo compre, fui bastante generoso”

Sergio Mayer presentó su libro en donde hay un capítulo entero dedicado a Bárbara Mori. (Fotos: Luis Angel H Mora | Infobae México)

Sergio Mayer se embarcó en una nueva aventura de su carrera, en el terreno escrito y de lo literario. El pasado jueves 29 de febrero presentó a los medios de comunicación de la Ciudad de México, su libro Entre el infierno y el éxito, en el cual busca dilucidar todas las dudas sobre su vida y los ataques personales que ha recibido a lo largo de su carrera.

Desde luego Bárbara Mori, quien fuera su esposa y la madre de su primogénito, obtiene todo un capítulo en el material escrito, que va desde la página 95 hasta la 107. Cuando se le preguntó a la actriz hace unos días si había otorgado su permiso, la protagonista de Rubí afirmó que no.

Por tanto, cuando a Mayer se le preguntó, durante la presentación del libro en una famosa librería ubicada el sur de la ciudad, si le enviaría una copia a su ex esposa para que la leyera, el ex finalista de La casa de los famosos afirmó que no: “No, que lo compre. Si tiene la duda que lo compre”.

Sergio Mayer presentó su libro ante los medios. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

“No sé lo que haya comentado”, dijo el también político. “Yo platico mi parte de la historia y además no creo que esté molesta porque fui muy sutil, muy generoso en lo que hablo, lo que yo me expreso de ella. Bastante generoso y además cuidadoso y hablo únicamente la parte personal, de cómo la conocí, de como se dieron las cosas, de su lanzamiento, de su carrera y todo.

Mayer dijo que esa parte del respeto la dedicó enteramente a ese capítulo ya que Bárbara Mori es la madre de su hijo, pero comentó que si se extendiera mucho más en el tema, podría incluso escribir un libro completo.

“Y fui respetuoso por muchas razones, porque yo ya tengo familia, porque ella ya tiene familia, porque tenemos un hijo en común... porque si yo me metiera a cosas más profundas creo que eso implicaría un libro completo. Entonces fui muy cuidadoso y respetuoso por lo que acabo de decir”, compartió.

¿Se autocensuró para no revelar otros secretos?

Bárbara Mori en el FICM 2023. (Foto: Luis Angel H Mora | Infobae México)

Sobre el mismo tema, Sergio Mayer fue interrogado y cuestionado si se habría censurado a sí mismo, con la finalidad de no revelar otras cuestiones secretas o importantes, sobre su relación con Bárbara Mori.

“La autocensura viene de mis principios, de mi ética, de quién soy, de mi esencia, eso es lo que me censura. Es la madre de mi hijo, ella tiene familia, está en una etapa muy bonita, como madre, como actriz, como pareja. Además yo también tengo pareja, tengo familia y tengo que ser muy respetuoso con mi mujer y mis hijas”, dijo el ex Garibaldi.

Sin embargo, confirmó que desde luego pudo poner muchas cosas más y sin tenerle miedo a nada, ya que se trataba de contar su versión.

“Porque igual de repente pude haber dicho y comentado todo sin ningún problema. Porque esa es mi historia y mi versión, y lo pude haber hecho. Pero principalmente por respeto a mi esposa y a mis hijas”, concluyó.

Bárbara Mori dijo en una alfombra roja reciente que Sergio Mayer es una parte importante de su vida y que actualmente ya son pocas cosas las que la molestan. Guarda el recuerdo de su relación con él, como una experiencia necesaria: “De todo se crece [y aprende], de las buenas, de las malas, de todo se crece”.