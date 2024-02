Por qué Canadá anunció abruptamente el regreso de las visas para mexicanos

La SRE confirmó que Canadá solicitará Visa a los mexicanos que deseen ingresar al país (Jesús Avilés/Infobae México)

El regreso de la visa como requisito para mexicanos que quieran ingresar a Canadá generó dudas sobre el motivo por el que el anuncio fue abrupto, sobretodo porque miles de personas que planearon su viaje con meses de anticipación podrían resultar afectadas por esta medida.

Te puede interesar: ¿Canadá volverá a pedir visa a mexicanos? Esto es lo que se sabe

La Embajada de Canadá en México respondió a tal cuestionamiento en conferencia de prensa. Fue el embajador canadiense, Graeme C. Clark, quien explicó que la medida fue anunciada menos de 24 horas antes de entrar en vigor para evitar un repentino incremento de solicitudes de asilo.

“En un caso así como se quiere frenar un abuso de la solicitudes de asilo no fundamentadas, no se podía hacer con semanas se anticipación, si no iba a ocasionar un riesgo de que hubiera un aumento exponencial de viajeros que se iban a ir con ese propósito”, sostuvo.

Esta es la razón por la que Canadá solicitará visa a mexicanos

Graeme C. Clark señaló que en los últimos años hubo un abuso en las solicitudes de asilo a Canadá, ya que muchas de ellas no estaban fundamentadas y que tal situación presionó al sistema migratorio a tomar medidas al respecto.

Canadá solicitará la visa ante la alza en la cantidad de solicitudes de asilo por parte de mexicanos Foto: Europa Press

El diplomático detalló que el cambio en el número de solicitudes de asilo en 2016 y 2023 fue abrupto. Cuando recién se eliminó la visa como requisito, el gobierno canadiense recibió 260 solicitudes, mientras que el año pasado la cifra estuvo a punto de llegar a 24 mil.

Te puede interesar: Canadá confirma que sí pedirá VISA a los mexicanos que deseen ingresar al país

Sumado a ello, refirió que prueba de que gran cantidad de solicitudes no tenían fundamento es que más del 60% de las solicitudes de asilo por parte de mexicanos han sido rechazadas o abandonadas por los solicitantes.

De tal forma que con la visa se espera regular el flujo migratorio hacia Canadá y reducir la presión al sistema encargardo de aprobar o rechazar los permisos para ingresar.