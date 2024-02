“No se puede calumniar al presidente de México”, dice AMLO desde Mazatlán contra el NYT

El presidente arremete de nueva cuenta contra periodistas Crédito: X @lopezobrador_

Este sábado 24 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dirigió al puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa con el fin de encabezar el evento protocolario por el Día de la Bandera, sitio desde el cual también dirigió un mensaje al pueblo, haciendo énfasis en los periodistas a los que criticó no solo por sus sueldos elevados, sino por las investigaciones que se hacen en su contra, como sucedió con el periódico The New York Times.

Te puede interesar: Quién es Natalie Kitroeff, la periodista de The New York Times que ‘amenazó’ a AMLO con reportaje sobre cercanía del narco con su campaña de 2018

Acompañado de un buceador, el mandatario y fundador de Movimiento regeneración Nacional (Morena) insistió en que ningún gobierno de origen extranjero puede calumniar al presidente de México, por lo que no aceptaba su intervención al ser un país soberano.

Sin embargo, en su discurso también hizo referencia a la investigación que recientemente publicó el rotativo The New York Times donde presuntamente se evidenció la intervención del crimen organizado en su campaña presidencial del 2018. Cabe destacar que el tabasqueño ha tocado el tema desde hace días e incluso se puso en el ojo del huracán al difundir el teléfono de la periodista Natalie Kitroeff, acción que dijo, volvería a repetir por poner en riesgo la integridad de su familia y la suya.

El presidente aseguró que lo volvería a hacer. Crédito: Jesús Avilés | Infobae México

Arremete contra Univisión

Con un video de casi 5 minutos de duración, López Obrador aseguró que ni por muy famosos que fueran, en referencia a The New York Times, no permitiría que se calumniara ni a la democracia o a su gobierno, por lo que subrayó que “tienen que probar” sus declaraciones.

“Nosotros vamos a defender la libertad, la justicia, desde luego la auténtica democracia que es el gobierno del pueblo y vamos a defender nuestra soberanía. Llámese New York Times, Univisión que entraron de oficios al debate”.

Sin dar nombres, López Obrador recordó la intervención de la periodista Jesica Zermeño de Univisión quien en La Mañanera del pasado viernes 23 de febrero cuestionó al mandatario por difundir lo datos personales de la periodista, por lo que aseguró que la cadena para la cual la comunicadora trabaja estaba plagada de periodistas al servicio de “la mafia del poder” como son Jorge Ramos y León Krauze quienes tienen sueldos millonarios.

“Les pagan muy bien a los periodistas (...) ¿saben cuanto gana (Jorge Ramos)? 17 millones de pesos mensuales”, dijo.

El presidente arremete de nueva cuenta contra periodistas Crédito: X @lopezobrador_

El presidente había advertido que difundir los datos personales de los periodistas no era grave a pesar de las criticas que recibió, por lo que además advirtió que lo volvería a hacer en caso de que su integridad o la de su familia estuvieran en riesgo. Horas después de ello, su hijo José Ramón López denunció que su teléfono había sido filtrado generando controversia.