“Ahora se entiende el Culiacanazo”: Xóchitl Gálvez reacciona a reportaje de The New York Times contra AMLO

Xóchitl Gálvez reacciona a polémica de AMLO y The New York Times Crédito: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está en el ojo del huracán, luego de que el periódico The New York Times publicara una investigación en su contra, en donde lo vinculan con el crimen organizado, mismo que le habría financiado su campaña presidencial en 2018. Entre la ola de críticas que ha recibido en su contra, se suma la de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, quien recordó el ‘Culiacanazo’

Ante los medios de comunicación, la senadora con licencia y simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN), insistió en que el presidente de la República debería iniciar una investigación, al tiempo que defendió no solo al periódico en cuestión, sino también a la reportera Natalie Kitroeff, corresponsal del rotativo en México y quien se vio afectada por el mandatario al divulgarse sus datos personales en La Mañanera.

“Primero decir que con la vara que midas, serás medido. Bastaba una declaración para que el presidente iniciara una investigación. Hoy hay declaraciones porque el New York Times, que por ciento le tengo un enorme respeto, es un periódico de centro izquierda, así que el presidente no se puede quejar de que es algo contra su Gobierno, no saca una investigación sin el rigor periodístico”. dijo.

Xóchitl Gálvez defendió al rotativo Crédito: EFE/ Octavio Guzmán

La presidenciable insistió en que el periódico dio cuenta en que existe una investigación en conra del Gobierno de López Obardor y que además hay testigos protyegidos, algo que bastaría para que el mandatario pidiera que se haga una investigaciónen México y sobre todo que se sepa quiénes están vinculando a su familia, especialmente cuando el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dejó enclaro que a lo largo de su gestión no daría protección a nadie, ni siquiera a sus colaboradores o sus hijos.

Sin embargo, también destacó que a raíz de los hechos, es que mucha gente se ha acercado a ella para manifestarle que ya quedó claro lo del Culiacanazo, evento en donde se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo y quien tiempo después fue liberado para detener la ola de violencia que se vivió en la ciudad.

“A mi lo que me dice la gente es que ahora entiende lo del Cualiacanazo, ahora entienden lo del saludo a la mamá del Chapo, ahora entienden porque no se ataca a los delincuentes y porqué se les da abrazos. Esa es la verdad. La verdad es que este gobierno no ha atacado a os delicuentes, este gobierno ha permitdo que la delincuencia se apodere de 35% del territrio nacional”.

AMLO saludo a mamá de El Chapo

En ese senrido, Gálvez Ruíz insisitó en que el presidente de México debería ser congruente y abrir una investigacion donde se incluya el contenido de la investigacion de The New York Time y con ello poder saber de qué nivel es la corrrupción que hay en su gestión, misma que está por terminar en los próximos siete meses.

Envía solidaridad con la corresponsal

Sobre la filtración de datos de la periodista Natalie Kitroeff, la aspirante a la presidencia remarcó que le preocupa su integridad especialmente porque se ha rumorado que la comunicadora está embarazada, al tiempo de que es sabido que México es uno de los países donde ejercer el periodismo es una de las actividades más peligrosas.

“Me preocupa de sobre manera que el presidente se siente por encima de la ley, México es el país más peligros del planeta para ejercer el periodismo y el presidente expone a la periodista que solo esta haciendo su trabajo, una mujer que al parecer está embarazada, y el presidente la expone. Toda mi solidaridad para ella”, resaltó.