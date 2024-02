Así reaccionó Ernesto Zedillo a una investigación de The New York Times en 1996

Ernesto Zedillo respondió a The New York Times y una investigación en torno a la Conasupo FOTO: Victoria Valtierra/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no es el único que ha tenido que lidiar con investigaciones por parte de The New York Times, pues anteriormente, el expresidente Ernesto Zedillo enfrentó al diario estadounidense por un reportaje que involucró a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

A grandes rasgos, la investigación titulada “¿Comisión de Corrupción en México vincula a Zedillo con pago en disputa?” señalaba supuesta corrupción por el pago de 7 millones de dólares en 1989 a Maseca, empresa entonces dirigida por Roberto González Barrera, un empresario ligado a Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con el libro Here, escrito por Anthony DePalma, corresponsal en México de The New York Times, la Oficina Presidencial se comunicó con Jacobo Zabludovsky, entonces presentador del noticiero estelar en televisión para quejarse sobre el artículo.

La investigación de NYT estuvo a cargo del periodista Anthony DePalma

Como respuesta, el portavoz del entonces presidente Ernesto Zedillo, una de las mayores molestias era por el titular, por lo cual se respondió que “El artículo contiene insinuaciones calumniosas sobre la actuación de los directores de la agencia”.

Sin embargo, esta no fue la única respuesta que surgió del gobierno del expresidente, pues se hizo público un comunicado en el cual se advirtió que el gobierno tomaría acciones legales por el reportaje, que se había basado en un informe del legislador Adolfo Aguilar Zinser.

Por este caso, dice Anthony DePalma, se dejó saber que él podía ser deportado o arrestado en México, mientras que las críticas hacia Aguilar Zinser no faltaron y este fue descalificado por la mayoría parlamentaria, el PRI.

Ernesto Zedillo tuvo que enfrentar una investigación por parte de NYT en la que se reveló un caso de corrupción (Cuartoscuro)

“Oficialmente me convertí en persona non grata y mi inminente partida a Canadá alimentó la especulación de que había sido deportado”, explicó el periodista en su libro, en el que también reveló que una vez que estuvo en Estados Unidos pudo dar cuenta de cómo la embestida gubernamental de México cayó sobre de él.

Mientras tanto, en México, la mayoría parlamentaria mostró su respaldo a Ernesto Zedillo y determinó cerrar la investigación que involucró a la Conasupo y la empresa Maseca. Años más tarde, cuando el Revolucionario Institucional perdió la mayoría en las elecciones intermedias, las indagatorias se abrieron nuevamente.

En esta ocasión, relata el periodista, se señaló que la investigación fue ilegal y que los responsables debían ser sancionados. Antes de que el sexenio finalizara, Ernesto Zedillo determinó desmantelar a la Conasupo, y con ello nadie fue sancionado.