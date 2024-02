¿Por qué la Fiscalía de la CDMX no investigará la muerte de Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda de AMLO?

(Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de que este lunes se diera a conocer el repentino deceso de Carlos Urzúa ―quien en su momento se desempeñara como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador― la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha dado a conocer que no investigará la muerte del exfuncionario de la 4T.

Te puede interesar: Carlos Urzúa, el maestro de importantes funcionarios del gabinete económico de AMLO

Fue a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales en donde la dependencia a cargo de Ulises Lara dio a conocer que no abriría una carpeta para aclarar el fallecimiento del actual miembro del equipo de Xóchitl Gálvez, argumentando que el médico tratante del hombre de 68 años certificó que éste falleció por muerte natural.

“Con relación a la muerte de un ex servidor público, ocurrida en un domicilio ubicado en la Colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras, la #FiscaliaCDMDX informa que luego del fallecimiento, su médico tratante certificó muerte natural por lo que no se inició carpeta de investigación al respecto”, se lee.

Te puede interesar: Murió Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda de AMLO y parte del equipo de Xóchitl Gálvez

Las muertes naturales, en general, no son investigadas de la misma manera que las muertes sospechosas o no naturales debido a que, en estos casos, se asume que la causa es inherente al estado de salud del individuo o a procesos biológicos conocidos. Sin embargo, puede haber circunstancias bajo las cuales una muerte natural sí requiera investigación. Esto ocurre especialmente si existe alguna duda acerca de la causa exacta de la muerte, si el fallecido no estaba bajo supervisión médica frecuente, o si no había sido diagnosticado previamente con una condición que explicara claramente la muerte.

Casa de Carlos Urzúa. (Captura de pantalla)

Además, en muchos sistemas legales y médicos, la certificación de una muerte como “natural” está reservada a aquellos casos donde un médico puede afirmar con seguridad, basándose en el historial clínico del individuo, que la muerte se debió a causas naturales como enfermedades conocidas o el proceso de envejecimiento. En ausencia de una enfermedad conocida o en presencia de cualquier factor que pueda suscitar dudas, se puede llevar a cabo una investigación para descartar la intervención de causas externas.

Te puede interesar: Así fue la crítica que Carlos Urzúa dedicó a AMLO en su última publicación de redes sociales

De acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Carlos Manuel Urzúa Macías se encontraba al interior de su domicilio ubicado en la calle Santiago de la colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras, cuando ocurrió su deceso.

A través de la frecuencia de radio, los uniformados se entrevistaron con una trabajadora del hogar, quien precisó que al interior de la casa había una persona lesionada. Ella contó que escuchó un fuerte golpe y, al revisar, vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza.

Paramédicos que acudieron al sitio, diagnosticaron al hombre de 68 años de edad sin signos vitales, por lo que los policías dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y las investigaciones del caso, en el que finalmente se determinó que no se abriría ninguna investigación.

Fotografías publicadas por el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez) dejan ver el escenario en donde habría ocurrido el aparente accidente. Las escaleras son de tipo mixto (con tramos rectos y curvos), de madera, con pasamanos y más de 15 peldaños.

Escaleras de donde supuestamente habría caído Carlos Urzúa. (X/@c4jimenez)

La familia del académico y economista tampoco dio más detalles sobre lo ocurrido, sólo aclarando que el deceso fue alrededor del mediodía. En un breve comunicado confirmó la muerte de Urzúa Macías:

“Familia Urzúa Valverde. Con profundo pesar, la familia Urzúa Valverde comunica que el día de hoy, lunes 19 de Febrero de 2024 al medio día, falleció el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, ejemplar padre y esposo y destacado académico y economista mexicano. El Dr. Urzúa deja una huella significativa en nuestra familia, amigos y en el ámbito de las finanzas y la economía. Descanse en paz, Dr. Carlos Urzúa”, se lee.

(X/@azucenau)

Hasta el momento se desconoce si Carlos Urzúa padecía algún tipo de enfermedad.

Las reacciones y polémica

Debido a la rapidez con la que la Fiscalía determinó la muerte del economista, varias figuras de la política no tardaron en emitir sus opiniones al respecto y señalaron que la muerte de Urzúa en el contexto político que se vive no es casualidad, por lo que exigieron que se haga una investigación, desatando polémica en redes.

Uno de los primeros en cuestionar la muerte del extitular de Hacienda fue Manuel Clouthier, quien señaló que en el sexenio de AMLO ha habido muertes y asesinatos “oportunos”:

“Muertes y/o asesinatos “oportunos”en este sexenio: muertes de Moreno Valle y su esposa la Gobernadora de Puebla ; asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana ; muerte por “accidente doméstico” de Don Carlos Urzua ex secretario de Hacienda de López O. También están el asesinato de Sergio Carmona supuesto financiador de Morena, y muerte en accidente aéreo de Daniel Flores Nava operador financiero de Adán Augusto”, escribió en su cuenta de X.

(Captura de pantalla)

Otro de los que sugirió lo mismo fue Fernando Belaunzarán, aunque éste luego borró el tuit y emitió otro señalando que no había hecho alguna acusación pero “imprudentemente” mencionó a un “infame personaje” que se le vino a la mente, dando pie a la especulación, por lo que entonces lo eliminó por respeto a la familia Urzúa.

(Captura de pantalla)

Por otro lado, Gabriel Quadri también hizo una publicación en donde señaló que al ser Urzúa un “economista brillante e íntegro, opositor vehemente e incómodo” se debía esclarecer de inmediato su muerte, añadiendo a su post “¿Acción putinesca del Régimen?”.

(Captura de pantalla)

Cabe destacar que a cada uno de estos personajes les llovieron críticas de otros políticos e internautas al señalarlos de irresponsables por hacer tales afirmaciones, así como de irrespetuosos con la familia y amigos de Carlos Urzúa.