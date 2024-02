Christopher Uckermann confirmó que no habrá más conciertos de RBD y pidió a fans no caigan en estafas

"Soy Rebelde Tour" ofreció más de 50 conciertos en cuatro países durante 2023 (Instagram: @christophervuckermann // @rbd_musica)

RBD concluyó su exitosa gira Soy Rebelde Tour en diciembre de 2023, dejando a sus seguidores con el deseo de más presentaciones en vivo.

A pesar de la insistencia de sus fanáticos por una continuación de la gira, Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckemann han confirmado individualmente que, por ahora, no hay planes de reanudar los conciertos debido a compromisos personales con otros proyectos.

Los países que disfrutaron de la gira incluyen Estados Unidos, México, Colombia y Brasil, donde el tour cosechó un significativo éxito y los cantantes pudieron mostrar una versión actualizada de su música a 14 años de su separación.

RBD en su presentación 52 en el Foro Sol a la espera de su cierre en el Estadio Azteca. Foto: X

En un reciente encuentro con la cámara del programa Hoy, Christopher, el miembro más joven de RBD, comunicó que no se deben esperar futuras actuaciones del grupo en el corto plazo.

Adicionalmente, hizo un llamado a los seguidores para que estén alerta ante posibles fraudes relacionados con eventos no autorizados que pretenden estar asociados con el grupo.

Esta aclaración surge después de reportes de eventos falsos que prometían ser presentaciones de RBD sin su aprobación oficial.

Asimismo, Christopher alertó sobre la existencia de proyecciones ilegales de conciertos pasados del grupo, mencionando que el equipo legal de la banda está en proceso de abordar estas violaciones.

Christopher Uckermann lanzó advertencia a sus seguidores Crédito: Televisa@Hoy

“Quiero compartir con ustedes que he visto algunas proyecciones de nuestros conciertos, eso no es legal, nuestro equipo ya lo va a empezar a revisar”, expresó el intérprete al programa de Televisa.

El artista reiteró el compromiso del grupo con su audiencia, prometiendo comunicar de manera directa y oficial cualquier futuro proyecto musical.

“Decirles que nosotros estamos trabajando en nuestro contenido, así que les haremos saber cuando sea algo nuestro y algo oficial”, añadió el también actor de series como Diablero.

Los detalles específicos de los proyectos individuales de los miembros de RBD no han sido divulgados, pero la distancia de los escenarios como grupo ha marcado una nueva etapa en las carreras de Anahí, Christian, Maite, Dulce y Christopher.

El integrante de la banda RBD pidió a los fans no caer en estafas (Foto: Christopher Uckermann/ Instagram)

Este anuncio ha generado sentimientos encontrados entre los aficionados, quienes conservan la esperanza de ver nuevamente juntos en escena a sus ídolos.

Mientras tanto, los seguidores continúan expresando su apoyo a través de redes sociales, donde se han convertido en un punto de encuentro para compartir recuerdos de conciertos previos y especulaciones sobre posibles reuniones futuras de RBD.

“Yo soy fan de RBD pero yaaaaa no manchen, según en el concierto del azteca ya se habían despedido. Ya cierren ese ciclo dignamente y sigan con sus proyectos cada uno, así como Poncho Herrera”, “Él no dice que no se vayan a reunir, sólo expresa que las proyecciones son falsas y que debemos esperar el comunicado oficial de parte de ellos”, “Eso ya estaba dicho, en todo momento ellos dijeron que hasta diciembre se presentaban”, son algunos comentarios respecto a las recientes declaraciones de Uckermann.