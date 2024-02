¿Por qué Jorge Álvarez Máynez quiere clausurar la Refinería de Cadereyta, en Nuevo León?

Esta refinería en Nuevo León produce gasolina, diésel y gas LP, entre otros petrolíferos. Foto: Pemex

Este lunes 5 de febrero, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), dio a conocer en sus redes sociales que entre sus planes está la posibilidad de cerrar la Refinería de Cadereyta en Nuevo León, por lo que presentará una iniciativa para someterlo a consulta popular.

El abanderado de MC afirmó que lleva años trabajando en contra de las energías contaminantes -como el carbón y el petróleo- y apostando por las renovables, pues considera que el futuro está en las renovables, pues son fuentes más baratas de energía. Y citó a manera de ejemplo el caso de los trenes o autos eléctricos, que es hacia donde deberían mirar los gobiernos ahora.

“Está dañando seriamente el medio ambiente en Nuevo León, y lo más grave de todo es que las niñas y los niños son los más afectados, los estamos dejando sin futuro. Respiran veneno, es como si les inyectáramos veneno todos los días, eso es terrible y no tiene justificación”, dijo el emecista en un video difundido la mañana de este lunes.

Por ello anunció que el martes 6 de febrero presentará una iniciativa de ley para someter a consulta popular la clausura de la Refinería de Cadereyta, pues dijo que este asunto no puede esperar al cambio de gobierno. Por ello es su propuesta no será en calidad de candidato presidencial, sino de legislador federal, pues vale recordar que Álvarez Máynez es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

En su video, el político emecista oriundo de Zacatecas también hizo mención a otra planta que considera también afecta a la sociedad: la termoeléctrica y refinería de Tula, en Hidalgo, las cuales “contaminan todo el aire del Valle de México”.

Jorge Álvarez Máynez se dijo en contra de las energías contaminantes. Crédito: X/@AlvarezMaynez

‘El Bronco’ ya había prometido una consulta

Esta no es la primera vez que un político de Movimiento Ciudadano se pronuncia en contra de la planta de Cadereyta, ya que en agosto de 2020, Samuel García Sepúlveda siendo senador ‘clausuró simbólicamente’ la refinería al considerar que contaminaba severamente el ambiente, sin embargo, no fue bien recibido por los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex); días después, el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ daba a conocer que propondría al Senado una consulta popular para evaluar su cierre, pero no se concretó el plan.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a ‘El Bronco’ por querer cerrar la refinería, pues consideró que era necesaria para cumplir el propósito de la autosuficiencia energética y que México creara su propia gasolina para dejar de comprarle a Estados Unidos; sin embargo, dijo que uno de los siguientes pasos era rehabilitarla para que dejara de contaminar.

No obstante, a cuatro años de esta promesa, la refinería sigue siendo una de las principales fuentes de contaminación en la Zona Metropolitana de Monterrey, la cual en los últimos meses ha alcanzado niveles muy altos no sólo en la capital del estado o en Cadereyta, sino en otros municipios como Juárez, Apodaca y Escobedo. Ello ha llevado a que los ciudadanos se manifiesten afuera de sus instalaciones para exigir que deje de operar.

“La Refinería de Pemex, es responsable del 94% de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), y ha generado eventos contaminantes en la zona metropolitana de Monterrey sin integrarse al Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire”, advirtió apenas en enero el colectivo Un minuto para la naturaleza. Además, emite directamente el 8% de las PM10, el 6.4% de las PM2.5 y 2.8% de los óxidos de nitrógeno del total emitido por la industria, advirtió este mes el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire.