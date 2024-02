Influencer intentó asesinar a su expareja de la secundaria; se confunde y mata accidentalmente a mujer

En redes sociales, la guapa influencer destacaba mucho por su contenido viral. (X / C4Jimenez)

La influencer Geraldine ‘N’, de 19 años de edad fue detenida el pasado jueves 1 de febrero por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) por el delito de homicidio calificado tras quitarle la vida a una mujer por error, ya que su objetivo era su expareja.

La influencer junto a su novio Layonet ‘N’ un sicario conocido como ‘El Bola’ y otro más de nombre Erick ‘N’ comenzaron una balacera a las afueras de la escuela a bordo de una motocicleta para matar a la exnovio de Geraldine.

Sin embargo, los tres sujetos se equivocaron y mataron a una mujer de 71 años de edad, quien murió al instante al ser herida por las balas.

Logran detener a Geraldine y a su pandilla

La influencer durante su transladada al Ministerio Público. (X / C4Jimenez)

Horas más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) lograron detener a la mujer y a sus cómplices por el delito de homicidio calificado.

En el video publicado por el reportero Carlos Jiménez, se ve el tipo de contenido que realizaba la mujer en sus redes sociales, el cual aparece con un pronunciado escote, pantalón blanco y una gorra que combinaba con ambos colores.

Mientras que en otro clip se le ve junto a uno de sus cómplices detenida y custodiada por policías en camino al Ministerio Público, tras asesinar por error a la señora de 70 años en la secundaria, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Qué perro oso ser sicario y que te metan al bote por esa pendejada”; “¿Ya llegaron los pendejos a decir que pagan la fianza de esta pinche churpia naca y mal hecha?”; “Vestimenta naca, cara llena de maquillaje del mercado aunque no se hayan bañado y traigan la apestosa, escuchan música horrenda, de gueyes q dicen palabras incompletas, da asco esas tipejas”; “Y la cosecha de “Britannys de Jesús” y “los Brayans” no acaba…”; “No estudian se pavonean de traer dinero (robado obvio o el narco) se embarazan y bla bla bla etc etc..Y los familiares igual a todos estos parásitos. Y el país, gracias a todos ellos en el fango”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Carlos Jiménez.