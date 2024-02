De qué murió Mark Gustafson, amigo de Guillermo del Toro y co-director de ‘Pinocho’

El director mexicano despidió a su colaborador y amigo con sensibles palabras a través de redes sociales. (@RealGDT).

El pasado 1 de febrero Mark Gustafson, amigo y colaborador cercano de Guillermo del Toro, murió a los 64 años de edad. Gustafson dedicó su vida profesional a la animación desde la década de los ochenta cuando comenzó labores en una serie de televisión de dibujos animados.

Te puede interesar: Cómo aplicar a la beca Jenkins del Toro y obtener 60 mil dólares al año

Su prolífica carrera le llevó a especializarse en el stop-motion y finalmente a co-dirigir junto a del Toro la cinta animada Pinocho. El director de películas como El laberinto del fauno, Hellboy y El espinazo del diablo confirmó la noticia primero a través de sus redes sociales:

“Admiraba a Mark Gustafson, incluso antes de conocerlo. Un pilar de la animación stop motion, un verdadero artista. Un hombre compasivo, sensible y mordazmente ingenioso. Una leyenda y un amigo que inspiró y dio esperanza a todos los que le rodeaban. Falleció ayer. Hoy le honramos y le echamos de menos”.

Mark Gustafson and a guest pose with the Oscar for Best Animated Feature Film for "Guillermo del Toro's Pinocchio" at the Governors Ball following the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

Guillermo del Toro afirmó que, tras su partida, Mark Gustafson deja un legado para innumerables de artistas de todo tipo, pero sobre todo de animadores. Pinocho fue la primera cinta animada del mexicano y al parecer no lo hubiera logrado sin la ayuda de Gustafson.

Te puede interesar: Un fan recrea en Unreal Engine 5 una pequeña parte del Silent Hill 4: The Room, y se ve realmente asombroso

“Dicen: ‘Nunca conozcas a tus héroes...’. No estoy de acuerdo. No puedes decepcionarte por el hecho de que alguien sea humano... Todos lo somos. Quemarse con aceite durante la medianoche en la postproducción, o hacer cambios diarios en la animación a través de Zoom durante el COVID, o estar atrapado en un ascensor en un cine de Londres...”, relató el director sobre sus experiencias con el animador.

Pinocho se estrenó en el año 2022 a través de la plataforma Netflix y rápidamente encontró una calurosa recepción de parte del público y la crítica. Ganó el Oscar a la Mejor Película Animada el 12 de marzo del 2023.

¿De qué murió Mark Gustafson?

Guillermo del Toro, izquierda, y Mark Gustafson posan en la sala de prensa con el premio a mejor película animada por "Guillermo del Toro's Pinocchio" en la 80a entrega anual de los Globos de Oro en el Hotel Beverly Hilton el 10 de enero de 2023, en Beverly Hills, California. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP) Invision

Mark Gustafson nació un 19 de septiembre de 1959 y compuso su carrera en la industria del entretenimiento gracias a sus habilidades como animador de series, cortometrajes, anuncios publicitarios y películas.

Te puede interesar: Actores mexicanos en Hollywood: el silencio o la libertad de expresión debería o no perjudicar la famosa profesión

De acuerdo con la información de Deadline, el animador murió de un ataque al corazón a sus 63 años. Mayores detalles no fueron revelados por el medio y es que la noticia fue dada a conocer principalmente por su amigo Guillermo del Toro, quien no mencionó las causas.

Del Toro agregó que Gustafson “deja tras de sí un legado titánico de animación que se remonta a los orígenes mismos de la animación con plastilina y que moldeó la carrera y el oficio de innumerables animadores. Deja amigos y colegas y una filmografía histórica. Nuestras oraciones y pensamientos están con su amada esposa, Jennifer”.

Guillermo del Toro and Mark Gustafson arrive for the New York Premiere of Guillermo Del Toro's Pinocchio in New York City, U.S., December 6, 2022. REUTERS/Jeenah Moon REUTERS

El también director de la película La forma del agua agradeció que la vida haya juntado su camino con el de Mark Gustafson, alguien a quien afirmó apreciar no sólo desde el punto de vista profesional, sino también personal.

“Me alegro tanto de haber conocido a Mark, la persona, como de haber conocido al artista. Como ya he dicho, le admiraba antes de conocerle. Me encantó haber tenido la oportunidad de compartir tiempo y espacio con él durante los altos y los bajos. Siempre y para siempre”, escribió el mexicano.