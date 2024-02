¿Existe el cáncer de pene? Eso dicen expertos de la UNAM

El cáncer de pene existe, según científicos de la UNAM Crédito: Cuartoscuro

El cáncer se caracteriza por una proliferación descontrolada de ciertas células que pueden invadir y diseminarse a otras partes del cuerpo. En un proceso celular normal, las células se forman, se reproducen y, eventualmente, mueren para ser sustituidas conforme el organismo lo requiere.

Sin embargo, este proceso puede fallar, dando lugar a que células anormales o dañadas se reproduzcan de manera inapropiada. Esto puede resultar en la formación de tumores, los cuales se clasifican en malignos, si son cancerosos, o benignos, si no lo son.

Según informa la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer constituye la segunda causa de morbilidad y mortalidad en la región de las Américas, ubicándose justo después de las enfermedades cardiovasculares.

El cáncer provoca una proliferación descontrolada de células que pueden invadir otras partes del cuerpo. Crédito: Wikimedia commons/Henry Vandyke Carter

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) añade que, en el año 2020, se diagnosticaron 4 millones de nuevos casos de cáncer, de los cuales 1.4 millones resultaron en fallecimientos. Además, se estima que el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes asociadas a esta enfermedad afectan a individuos menores de 70 años.

A pesar de que la prevalencia del tipo de cáncer varía según la región geográfica, el cáncer de cuello uterino destaca como el más común en 23 países. En contraste, en México, el cáncer de mama lidera con casi 30,000 nuevos diagnósticos cada año, según datos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud.

Le siguen en frecuencia el cáncer de próstata, tiroides, colon, cuello de útero, estómago, pulmón, hígado, así como la leucemia y el linfoma no Hodgkin. Además, existen tipos de cáncer con menor incidencia, como el de pene, considerado poco frecuente.

De acuerdo con datos de la entidad pertinente, en México solo se registraron 696 nuevos casos de cáncer en 2020, una cifra relativamente baja considerando que, según un artículo de la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya en 2003 se habían reportado 346 pacientes en el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas. La limitada incidencia de este tipo de cáncer se atribuye a la escasez de información disponible.

En México, el cáncer de pene es considerado poco frecuente con 696 nuevos casos en 2020. Crédito: Wikimedia commons/ Posible2006

Román Romero Villegas, médico cirujano, urólogo y académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Autónoma de México (UNAM) dio a conocer la siguiente información en un artículo de Gaceta UNAM: “En México, institutos o grandes hospitales reportan entre tres y cinco casos mensuales, pero solo se realiza una intervención quirúrgica aproximadamente cada 30 o 60 días. No todos los pacientes son elegibles para tratamiento, pues muchos llegan en estadios avanzados, lo cual se debe a la agresividad y complejidad de la enfermedad”.

El cáncer de pene presenta una marcada asociación con la presencia de virus, en particular el virus del papiloma humano (VPH). Sin embargo, no se puede determinar que este sea el único factor causal. Los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad incluyen el tabaquismo y la falta de higiene en pacientes no circuncidados.

La incidencia de este tipo de cáncer también se ve influenciada por haber mantenido relaciones sexuales con múltiples parejas sin protección adecuada. Este padecimiento se manifiesta con mayor frecuencia en varones alrededor de los 60 años, quienes, mayoritariamente, llegan a consulta en etapas avanzadas de la enfermedad.

Asimismo, la demora en buscar ayuda médica especializada se debe, en gran parte, a estigmas sociales y culturales. Según el académico, el cáncer de pene es una afección letal que, a pesar de existir tratamientos como la amputación oportuna, siempre enfrenta el riesgo de recurrencia tras la intervención.