Esto fue lo que pasó en la primera audiencia de Magaly Chávez y Alfredo Adame por la demanda de daño moral

La primera audiencia en la demanda de Magaly Chavez contra Alfredo Adame se llevó a cabo con algunos percances (Cuartoscuro)

Hace unos meses Magaly Chávez confirmó que inició una demanda contra Alfredo Adame por daño moral, pues en los últimos meses ha lastimado su imagen pública. Este 31 de enero fue la primera audiencia en el caso pese a que el actor está en La Casa de los Famosos.

Te puede interesar: Magaly Chávez acudió al Registro Público para demostrarle a su ex, Alfredo Adame, que no es una mujer trans

La actriz acudió con su abogado a la audiencia, en la que se encontró únicamente con el abogado del histrión, pues él se encuentra en el reality de Telemundo. Pese a que Alfredo no podrá estar en el proceso, éste seguirá con su representante legal.

Por el momento, al ser la primera vez que se hace este proceso, fue rápido y no hubo un gran avance, pues debían de revisar un documento que debía de ser expedido al momento de la audiencia.

Magaly insistió en que todo el romance fue para limpiar la imagen de Alfredo, pero ahora ella paga las consecuencias (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Este papel es un oficio que debe hacer llegar el Ministerio Público y sin él no pueden continuar, por tanto, la próxima audiencia será el 27 de febrero. Pese a que Adame actualmente está encerrado en LCDLF, tendrá que ser notificado por la autoridad correspondiente sobre esta nueva fecha.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos 4 EN VIVO: los habitantes piensan que Christian Estrada será el eliminado

Algo que dejó claro Magaly al finalizar la audiencia es que ella no quiere una reparación económica de su exnovio, sino que pague con algún castigo, pues no considera justo que quien esté sufriendo las consecuencias de las palabras del ex presentador de Hoy, sea ella.

También dejó entrever que, aunque fue la primera, ella adelantó que en los próximos días la jueza determinará algo a favor de ella.

Alfredo Adame recibirá notificaciones de todo lo que suceda mientras esté en La Casa de los Famosos, de esta forma no se ve afectado el proceso (Foto: Instagram/@magaly_chavezoficial)

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. De hecho, la señora juez yo creo que nos dará muy buena noticias próximamente (...) Yo voy a hacer lo necesario porque el señor pague por todo eso”

Magaly Chávez piensa que Alfredo Adame merece estar en la cárcel

Por ahora, Magaly no está segura de qué es lo que espera de este proceso, pero sí piensa que Alfredo Adame sea encarcelado porque cree que es la única forma de detener que continúe perjudicando a otras personas.

Te puede interesar: Esta es la razón por la que Alfredo Adame no puede hablar de Diana Golden

Aunque por el momento sea impreciso lo que sucederá a lo largo del proceso, sobre todo porque el actor está en LCDLF, la modelo hará lo posible porque él sí sea puesto tras las rejas.

El actor ha seguido hablando mal de Magaly a pesar de que está demandado, algo que ella quiere frenar, sobre todo ahora que todo lo que dice el actor está siendo televisado (Alfredo Adame)

“No es que me guste (verlo en la cárcel) es que lo necesita, lo necesita el señor para que lo entienda. No puedes sobrepasar cosas que ya son muy fuertes y ya me han aceptado a mí de todas las denuncias”, dijo en un encuentro con la prensa posterior a la audiencia.

Cabe recordar que existe la demanda civil y la penal contra el protagonista de Más allá del puente por daño moral, pero esta audiencia fue por lo penal. El motivo por el que Chávez ha hecho estos diferentes procesos ha sido para que con alguna Adame pare de hablar de ella, pero con ninguna ha servido.

“Si no entiendes por las buenas, vas a entender por las malas”

(Instagram/@magaly_chavezoficial)

Esta no es la primera vez que Alfredo Adame enfrenta este tipo de demandas, actualmente aún se encuentra en el proceso por daño moral hacia Diana Golden, su exesposa.

Al igual que la modelo, Diana lo demandó, ganó y el histrión le tuvo que pagar la indemnización por afectar su imagen, pero aún debe de ofrecerle una disculpa pública, en la que lea la decisión del juez. El motivo por el que no ha hecho esto último se debe a que metió un amparo, pero mientras esto se resuelve Goldenberg logró poner una restricción para que no hable de ella en ningún lugar público.