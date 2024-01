El otro reportaje de ProPublica que exhibió los nexos de García Luna con narcos: “Si no era corrupto, era sospechoso”

García Luna actualmente está preso en EEUU por narcotráfico y este 2024 recibirá sentencia. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

Los periodistas Anabel Hernández y Tim Golden han revelado en las últimas horas -por separado- que miembros del crimen organizado habrían ‘donado’ entre dos y cuatro millones de dólares para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 a cambio de que se le permitiera operar en completa impunidad, como presuntamente ocurría en las administraciones anteriores; dichos recursos habrían sido gestionados por Nicolás Mollinedo Bastar ‘Nico’ quien fuera chofer de AMLO y su coordinador de Logística y Organización en el Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Las piezas periodísticas, publicadas en Deutsche Welle (DW) y ProPublica, coinciden en que colaboradores en la campaña de AMLO recibieron dinero del Cártel de Sinaloa. Hernández menciona encuentros con Arturo Beltrán Leyva ‘El Barbas’ mientras que el investigador estadounidense menciona que ‘Nico’ y su allegado Mauricio Soto habrían negociado lo mismo, pero con Edgar Valdez Villarreal ‘La Barbie’ operador del primero.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ambos textos y afirmó que son golpeteos propios de los tiempos electorales. “Es completamente falso, es una calumnia, están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa está muy subordinada al poder (...) Nada más decirle al Departamento de Estado, al Gobierno de EEUU (que) si hay algo que no les guste, que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir porque es calumnia”, sentenció en La Mañanera .

Este mensaje dedicado a las autoridades estadounidenses deriva que en su revelador reportaje, Tim Golden afirma que los nexos del narco en la campaña presidencial de AMLO se conocieron gracias a investigaciones de la DEA (Administración de Control de Drogas) hechas hace más de 12 años y cuyos resultados se habían mantenido secretos, hasta ahora. Sin embargo, AMLO afirma que no hay pruebas y que se trata de acusaciones falsas.

AMLO respondió a acusación sobre financiamiento de su campaña en 2006 por parte del Cartel de Sinaloa.

Tim Golden reveló desde antes los nexos del narco…con García Luna

El nombre del periodista Tim Golden es ampliamente reconocido ya que es ganador de dos premios Pulitzer, pero también porque fue corresponsal del New York Times en México por cuatro años y porque desde finales de los 90 ya investigaba sobre la corrupción y el crimen organizado en nuestro país. De hecho, desde antes de que Estados Unidos iniciara formalmente el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, él develó que el gobierno conocía desde antes sobre sus nexos con el crimen organizado y había decidido hacer caso omiso.

En un reportaje publicado en ProPublica en 2023 llamado ‘U.S. Investigators Uncovered Alleged Corruption by Mexico’s Former Security Minister Years Before He Was Indicted’ (‘Años antes de acusarlo, investigadores de EEUU descubrieron pruebas de que el antiguo secretario de seguridad de México había cometido supuestos actos de corrupción’), el periodista norteamericano advirtió que la DEA ya tenía suficientes hallazgos sobre García Luna desde 2012.

Los investigadores de la agencia estadounidense trataron de construir el caso durante varios años, sin éxito, ya que fiscales federales de Houston rechazaron sus pruebas, entre las que destacaban sus millonarios autos guardados en una residencia de Morelos y datos que apuntaban a que el llamado ‘superpolicía’ ya trabajaba con los cárteles desde los 90 tras una visita de su operador Luis Cárdenas Palomino para combatir a los Arellano Félix, rivales del Cártel de Sinaloa.

La DEA cree que García Luna trabajaba con los cárteles desde la década de los 90. Foto: AP Foto/Darío López-Mills, Archivo

La DEA de Estados Unidos también advirtió que mientras García Luna estuvo en la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Secretaría de Seguridad Pública, hubo una enorme filtración sobre las operaciones que emprenderían contra los narcotraficantes, quienes salían librados de alguna u otra forma de los operativos en su contra. “Era muy obvio, si no era corrupto, era sospechoso”, dijo a Tim Golden uno de los exfuncionarios que, bajo anonimato, hablaron para su reportaje publicado en 2023, días antes de que iniciara en Nueva York el juicio contra el ‘superpolicía’.

A Genaro García Luna no lo comenzaron a investigar formalmente sino hasta 2018, luego de que en el juicio en Estados Unidos contra Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, uno de los testigos protegidos declarara bajo juramento que el Cártel de Sinaloa lo sobornaba para que éste les dejara operar con total impunidad y así llevar droga a través de la frontera. Jesús ‘El Rey’ Zambada, hermano del ‘Mayo’, fue quien hizo que se pusiera el ojo en el exsecretario de Seguridad.

Cinco años después, el capo también declaró en el juicio contra García Luna, afirmando que le habían dado al menos cinco millones de dólares, aunque el exfuncionario lo negó. Genaro García Luna fue detenido en Texas en diciembre de 2019 y su proceso inició en enero de 2023, donde tras un desfile de narcotraficantes y exfuncionarios mexicanos se le declaró culpable de cinco cargos por narcotráfico. Está preso desde entonces en Nueva York y se prevé que su sentencia se fije este 2024, casi 12 años después de que la DEA revelara sus nexos con el crimen organizado y de que las autoridades estadounidenses decidieran no hacer caso a sus propios agentes.