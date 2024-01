Así fue la última vez que Eric Clapton se presentó en México

Después de dos décadas de espera, los fans mexicanos volverán a experimentar un concierto del legendario guitarrista en vivo. (Photo by Matthew Baker/Getty Images)

Eric Clapton, el virtuoso guitarrista y cantante británico anunció su regreso a México en octubre de 2024. La noticia desató gran euforia en sus fanáticos, pues la última vez que el compositor de rock y blues pisó el país fue en el lejano 2001.

En ese entonces, Clapton tocó el 19 de octubre de 2001 en el Foro Sol con su gira Reptile World Tour en la cual participaron: Steve Gadd (teclados y voces), David Sancious (guitarra y teclados), Nathan East (bajo), Andy Fairweather-Low (guitarra). Fue la presentación de su cuarto álbum de estudio, Reptile (2001), pues el tour fue mundial y recorrió diversas ciudades del planeta.

Clapton, conocido por su gran habilidad y destreza con la guitarra, además de una invaluable contribución al rock y el blues; esa noche deleitó a los fans mexicanos con una selección de sus éxitos clásicos, así como temas de aquel disco.

Como acto abridor aquella noche, Toto, la famosa banda de rock estadounidense, ofreció un show inolvidable para sus seguidores.

Pasaron más de 20 años para que el virtuoso guitarrista regresara a México. Télam 164

Reptile World Tour comenzó el 3 de febrero de 2001 en el teatro Royal Albert Hall de Londres y finalizó el 15 de diciembre de 2001 en el Yokohama Arena de Japón. Cabe destacar que ese año Clapton aseguró que esa sería a su última gran gira mundial. Sin embargo, se mebarcó en otro colosal tour en 2011, para promocionar su álbum Clapton.

Como curiosidad algunas canciones de la gira Reptile World Tour fueron grabadas en vivo dos noches en el Staples Center de Los Ángeles y posteriormente publicadas en el álbum doble One More Car, One More Rider.

¿Quién será el invitado especial de Eric Clapton en México?

Para su regreso este año, Gary Clark Jr., el guitarrista y actor estadounidense ganador de 4 premios Grammy, será quien abra el esperado show de Eric Clapton.

Gary Clark Jr.será el invitado especial de Eric Clapton en México. REUTERS/Mario Anzuoni

Clark ha tenido participaciones contadas en importantes festviales de las cuales destaca el Crossroads Guitar Festival de 2010, organizado precisamente por Eric Clapton. Obtuvo mucho éxito por haber grabado “Come Together” de The Beatles para la película Justice League de Zack Snyder. Su álbum This Land ganó el Grammy al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo con el sencillo “Dirty Dishes Blues”.

Ambos guitarristas se presentarán el 3 de octubre de 2024 en el Foro Sol, Ciudad de México. Los boletos estarán disponibles a través de Preventa de Citibanamex el miércoles 31 de enero a las 14:00 horas en la boletera Ticketmaster.