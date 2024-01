Kimberly rompe en llanto al enterarse del estado de salud de Paola Suárez

Kimberly dijo que sigue en shock por la noticia, pues le preocupa la salud de su amiga. (@kimberly_lamaspreciosa)

Kimberly La más Preciosa, decidió realizar una transmisión en vivo en su canal de YouTube para expresar su sentir acerca de la brutal golpiza que sufrió su gran amiga, la influencer Paola Suárez a manos de su novio.

Irene comenzó a narrar cómo fue que se enteró de la mala noticia, mientras su esposo Óscar Barajas manejaba, su voz se quebraba cada vez más al recordar el rostro desfigurado de Paolita. “Yo quiero hacerme la fuerte pero no puedo”, dijo.

Fue a través del video que Wendy y Paola hicieron desde el hospital que Kimberly se enteró. Explicó que para ella fue muy fuerte ver a su amiga tendida en una cama de hospital en ese estado.

“Porque si me duele verla así. Ella no la regó, no me importa, lo que me importa es que se salve su ojo, que salga bien de su nariz, hermanas. En este caso Paola, lo que ocupe para su operación, para que salga yo estoy para apoyarla como lo dijo Wendy y la Gorda”.

Confesó también que tiene mucho coraje por lo que le hicieron a La Patitas, sin embargo no se siente en posición de juzgar, ni de señalar al culpable. Pues solamente su amiga sabe lo que verdaderamente pasó y Kim no quiere meterse en su vida privada.

La influencer pidió a sus seguidores y a los fans de Paola Suárez que enciendan una veladora y pidan para que se salve su ojo, que de acuerdo al diagnóstico médico podría perderlo o tener un daño irreversible.

“No juzguen a Paola, ni al chico. Cada quien va a dar su testimonio pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. Les pido que hagamos una oración.”

Kimberly se mostró muy afectada en su transmisión, pues comentó que seguía en shock por la noticia. Incluso rechazo entrevistas para una televisora, pues no quiere dar declaraciones ni meterse en el caso de Paolita. “Es cosa que a mi no me corresponde ni me incumbe yo nada más estoy para una emergencia”.

Kimberly se encontró con Wendy Guevara y confesó su preocupación por el ojo de Paola. (YouTube Kimberly Irene)

Ella todavía no visita a Paolita, pero aseguró que en los próximos días irá a ver a su amiga, pues entiende que en estos momentos debe descansar. Finalmente abordó el tema de las drogas y el reciente percance que tuvieron Kimberly y su esposo Óscar Barajas. Aceptó que con el consumo de narcóticos las personas terminan provocando daños físicos y emocionales.

En otro momento del en vivo, Kimberly Irene se encuentra con su amiga Wendy Guevara y preocupadas comentaron sobre lo sucedido con La Patitas, pues un golpe de ese tipo puede ser mortal.