Cártel de Sinaloa va por Tamaulipas, la última pieza para tener presencia en toda la frontera

La facción de El Mayo Zambada busca entrar a la entidad con ayuda de otros grupos criminales. Imagen: Infobae México

El Cártel del Sinaloa tiene presencia en cinco de los seis estados de la frontera norte de la República Mexicana, por lo que comenzó con una avanzada en alianza con otros grupos criminales para conquistar el estado de Tamaulipas que está bajo el control de varias facciones del Cártel del Golfo.

La mañana del 12 de diciembre, al menos seis cuerpos aparecieron apilados afuera de un domicilio de la calle San Francisco I. Madero del Ejido Emiliano Zapata en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Los cuerpos humanos tenían un narcomensaje que decía:

“Este es un mensaje para ustedes CJNG y MZ. Aquí en Tamaulipas no son bienvenidos, no se dejen enwuilar por el pendejo de Chuy que no cuida ni su gente, menos va a cuidar a la suya. Att Cártel del Golfo”, dice el mensaje dejado en una cartulina verde.

Las autoridades de seguridad de Tamaulipas acudieron al lugar del reporte del hallazgo; sin embargo, sólo encontraron “unas manchas sobre la tierra que presuntamente son de sangre”, pero no los cuerpos.

Descripción: Los cuerpos de estas personas fueron abandonados con una cartulina en el municipio de San Fernando Crédito: @R_CodigoRojo

El 13 de diciembre, en redes sociales comenzó a circular una grabación en donde se observa un interrogatorio del Grupo Escorpión del Cártel del Golfo a ocho personas procedentes de varios estados del norte donde controla o tiene presencia el también conocido como Cártel del Pacífico, en específico de la facción de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Los interrogados, los cuales estaban sentados, con las manos atadas, sin playera y con una Z escrita sobre su pecho, fueron de Durango, Sinaloa, Chihuahua, al tiempo que agregaron que estaban en Tamaulipas para “apoyar” a Carlos Roel Collazo Rodríguez, alias ‘Chuy Sierra’, ‘Chuy 7′ o ‘Collazo’. Cabe mencionar que entre estas personas había una que dijo ser de Guatemala y pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una de las primeras personas interrogadas apuntó que era de la facción de Los Metros del Cártel del Golfo y que había sido enviado a San Fernando a pelear la plaza junto con Los Zetas Vieja Escuela (ZVE). Al final del video, los hombres fueron ejecutados con un tiro en la cabeza por parte de los sicarios del Grupo Escorpión que ya había declarado la guerra a Chuy Sierra en los primeros meses de este año, luego de acusarlo de “abrir la puerta de acceso” a la estructura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, a la entidad.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que el 14 de diciembre nueve cuerpos fueron abandonados en una funeraria en Reynosa y pudieran estar relacionados con los ejecutados en San Fernando.

Ismael 'El Mayo' Zambada busca llegar a Tamaulipas, tierra del Cártel del Golfo. (archivo infoabe)

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el Cártel de Sinaloa tiene presencia en Baja California, Sonora y Chihuahua, aunque en días recientes se dio a conocer a través de mantas colocadas en Nuevo León que el Cártel del Pacífico estaría detrás de la violencia del municipio de San Pedro Garza García luego de aliarse con Mauricio Fernández, ex alcalde de la capital del estado, el cual es controlado por el Cártel del Noreste.

“No te importa el pueblo, nomas miras por tus intereses. Como lo que te prometió la Chapiza. Que incluso te dieron 20 millones de pesos para patrocinar tu campaña”, dice parte de la manta en donde se acusa al panista quien no descarta buscar la candidatura para el 2024.

En tanto, Infobae México documentó que en el estado de Coahuila, el Grupo de Reacción Laguna, corporación de seguridad creada para combatir delitos como homicidios, robos y secuestros, se habría convertido en un brazo armado del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con denuncias ciudadanas compartidas en la página Unión Ciudadana Contra la Delincuencia-Coahuila.

En el mensaje se menciona al Cártel de Sinaloa (Foto: Facebook/Vector Norte)

Según esta información, la célula delictiva conocida como Los Cabrera, vinculada a la facción de El Mayo Zambada, serían los que entraron al estado, por lo que ahora el Cártel de Sinaloa busca avanzar al estado de Tamaulipas para tener presencia en toda la franja fronteriza, situación que podría generar más violencia en la entidad.

Confirman alianza del CDS, CJNG y Metros en Tamaulipas

La madrugada de este 19 de diciembre, aparecieron varias cartulinas en los municipios de Río Bravo, San Fernando y Médez, Tamaulipas, los cuales presuntamente confirman la alianza entre células del CJNG, Cártel de Sinaloa, ZVE y Los Metros.

El mensaje amenazante que apareció en municipios de Tamaulipas. (X/@tam_codigorojo)

“Este mensaje es para todo el p*nche gobierno, GN (Guardia Nacional), Sedena y los p*nches GOPES (Grupo de Operaciones Especiales) de mi*rda. Dejen de meterse en nuestra guerra con las p*nches Golfas si no les pasará lo mismo que a los GOPES que les matamos. Atte: CDG Grupo Metro, ZVE, Cártel Jalisco y MZ Cártel de Sinaloa”, dicen los mensajes.

