Revelan presuntas imágenes de cortejo fúnebre de María Consuelo Loera, madre de El Chapo Guzmán

Este martes se realizó una misa de cuerpo presente. (Captura de pantalla)

A tres días de que se dio a conocer la muerte de María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán” y abuela de los “Chapitos”, se han revelado a cuentagotas algunos de los detalles de cómo ha sido el velorio de la matriarca de la familia fundadora del Cártel de Sinaloa.

Este martes 12 de diciembre trascendió un video que surgió de una cuenta de TikTok (@mniherrera18) en el que se ve una kilométrica caravana fúnebre, imágenes que supuestamente corresponderían al funeral de Loera Pérez.

En la grabación de 52 segundos de duración se puede ver una carroza blanca con placas fs5877a que tiene flores en el cofre, seguida de decenas de camionetas que circulan sobre una carretera. Asimismo, en el clip se ve un anuncio que indica “Rancho Santa Cruz”, una localidad que se encuentra dentro de Badiraguato y que supuestamente tiene menos de 100 habitantes.

En redes sociales circuló un video del supuesto cortejo fúnebre de María Consuelo Loera. (TikTok: @maniherrera18)

El video compartido en TikTok acumuló diversos comentarios, generalmente dando el pésame por el fallecimiento de la señora María Consuelo: “Descanse en paz madrecita Consuelo Lorea. Dios la reciba con los brazos abiertos”, “descanse Consuelo Loera, que dio s la tenga en su gloria”, “la mera patrona Doña Consuelo que en paz descanse”, “Fuerza para la familia Guzmán Loera”, “Hoy el cielo está de fiesta porque va a recibir a Doña Consuelo, viva 701 y toda la descendencia”, “fue una gran madre, descanse en paz”, fueron algunos de los comentarios dejados por los usuarios de la red social.

La grabación también iba a acompañada de la canción “Vuela y vuela” de Grupo H-100:

“Es muy fácil decirlo la gente

Que no llore y me mantenga fuerte

Fuerte he sido, pero me he quebrado

Cuando pienso en tus ojos cerrados

Se han marchado y hoy mí cielo está nublado

Vuela y vuela, paloma, hacia el cielo

Vuela y vuela y dile que la quiero

Vuela y vuela y dile que vuelva

Que me abrace, la quiero despierta

O, de plano, tráeme un beso si la encuentras”, se escucha.

Cabe apuntar que el funeral de María Consuelo Loera se realiza de manera privada en la conocida “casa rosa”, propiedad de la madre de El Chapo Guzmán que dejó de habitar tras sufrir un ataque en junio de 2016.

Este martes se realizó una misa de cuerpo presente; se tiene conocimiento de que los restos serán llevados al panteón municipal de Badiraguato en donde sólo familiares y amigos podrán asistir.

“El Guano” envió flores al funeral de Consuelo Loera

Aunque aún se desconoce quiénes han asistido al funeral, uno de los hijos de ‘Doña Consuelo’ se hizo presente mediante un prominente arreglo de flores.

En redes sociales circuló una fotografía que supuestamente Aureliano Guzmán, alias ‘El Guano’, habría enviado a la casa de su madre. El diseño, en forma circular, estaba compuesto de cientos de rosas en color blanco, rojo y rosa.

Arreglo floral de 'El Guano' para su madre, Consuelo Loera. (Reddit)

El adorno tenía una cinta que tenía inscrita la frase “De su hijo Aureliano en letras doradas”. En la imagen es perceptible uno de los muros rosas que exhibe la casa, así como el mosaico del piso que ha sido mostrado en diversos recorridos realizados por la prensa.

María Consuelo falleció alrededor de las 14:30 horas del domingo 10 de diciembre a los 94 años de edad en un hospital privado en Culiacán, esto luego de 20 días de haber sido internada para una operación de vesícula, según la AFP. Sin embargo, complicaciones que traía arrastrando desde su contagio de COVID-19 el año pasado desencadenaron su muerte.

Doña Consuelo, como le decían, fue bautizada por la Iglesia Apostólica de la Fe de Cristo Jesús en 1978, por ello su velorio seguramente gira en torno a las tradiciones cristianas, religión que profesaba.

Hasta el momento la comunidad se encuentra en una aparente calma y el gobierno de Sinaloa, a cargo de Rubén Rocha Moya, no ha desplegado operativos especiales.