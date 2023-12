¿Qué pasó con Florian Thauvin?, el francés revela la depresión que vivió en Tigres

Florian Thauvin reveló que sufrió depresión estando en Tigres Foto: Cuartoscuro

Tigres se ha caracterizado por realizar fichajes millonarios y traer a la Liga MX figuras internacionales, como fue la contratación de Florian Thauvin. En mayo de 2021 llegó al conjunto de San Nicolás de los Garzas y a principios de 2023 salió del equipo en términos cuestionables, ya que demandó al club por incumplimiento de contrato.

Poco se supo de las razones de porqué dejó el equipo, tampoco se supo la razón del bajo rendimiento que tuvo a lo largo de su estancia con la escuadra de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Thauvin solo registró ocho goles en los 38 partidos que jugó.

Tras varios meses de silencio e interrogantes por su abrupta salida, el francés se animó a confesar detalles de su vida íntima que marcaron su trabajo en la cancha, y que por ello no logró cumplir con las expectativas de la afición felina. Florian Thauvin sufrió una fuerte depresión cuando fue jugador de Tigres.

El delantero de 30 años fue sincero con lo que vivió en la transición al salir del Olympique de Marsella y después migrar a México (REUTERS/Daniel Becerril)

El campeón del mundo de Rusia 2018 aceptó que su estancia en México no fue lo que esperaba y fue diagnosticado con un cuadro de depresión. Aunque antes de jugar en la Liga MX ya tenía algunos primeros síntomas —pero sin algún diagnóstico—, la situación se fue complicando estando en México al grado que no notó en que momento se agravó su salud mental. Así lo expresó en una entrevista para Canal+Foot:

“Ni yo mismo me di cuenta. La gente a mi alrededor me decía: ‘Ve a ver a alguien, exprésate, dile lo que sientes’”.

El delantero de 30 años fue sincero con lo que vivió en la transición al salir del Olympique de Marsella y después migrar a México, cabe recordar que llegó a Tigres por la sugerencia que el propio André-Pierrre Gignac le dio de la Liga MX, por ello aceptó.

Y es que, Florian supo a escasos meses de irse a vivir a México de lo grave que estaba su salud mental, situación que también lo convenció de que Tigres era una buena oportunidad para explorar otros sectores de su carrera profesional.

Florian supo a escasos meses de irse a vivir a México de lo grave que estaba su salud mental (REUTERS/Daniel Becerril)

“Durante la conversación, en un momento rompí a llorar. Me hizo bien, luego empezamos nuevamente la conversación y esta señora me dijo: ‘Esta en una etapa baja, pero ya estás en una etapa de depresión’. Me sorprendió, pero me dije que en algún momento, tal vez, necesitáramos dar un paso atrás para volver mejor”, compartió.

Resaltó que la exigencia y presión que vivió poco antes de llegar a México lo afectaron gravemente en el aspecto emocional. Intentó encontrar una estabilidad en Nuevo León, estar alejado de los reflectores por un tiempo. No negó que durante ese lapso su calidad deportiva haya cambiado, se mantuvo a pesar de las adversidades.

Aunque en Tigres no lo explotó en su totalidad, para inicios de 2023 volvió a Europa y fichó con el Udinese Calcio de Italia. Fue por ello que sentenció la pausa en México le sentó bien para superar el cuadro de depresión que vivió por varios meses, entre ellos algunos que estuvo en el país.