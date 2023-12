Alfredo Adame fue diagnosticado con Trastorno Obsesivo Compulsivo: ¿qué es?

Alfredo Adame reveló que fue diagnosticado con TOC (Captura de pantalla/YouTube)

Alfredo Adame está retomando sus actividades después de darse un descanso, en los últimos meses se ha preocupado por su apariencia y su salud, tanto física como mental. Ahora que volvió a dar entrevistas, confesó que le fue diagnosticado el Trastorno Obsesivo Compulsivo.

En plática con Matilde Obregón compartió que luego de tantas veces que le recomendaron ser atendido por un profesional de la salud, él fue con una psiquiatra, quien lo diagnosticó con ansiedad producida por el trastorno obsesivo compulsivo que sufre, pero esto no ha significado un problema para el actor, según dijo.

“Lo único que yo tengo es TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que se refleja en estarme pasando la película; cuando tengo un problema, me paso la película 24 horas, se me quema el cerebro de estarle dando vueltas y vueltas”

El actor relató cómo se dieron cuenta de que sufre de TOC y comenzó su tratamiento. Crédito: YouTube Matilde Obregón

La psiquiatra sí le envió medicamento ya que el TOC le produjo ansiedad por pensar compulsivamente en situaciones que lo estresaban. Adame reveló que actualmente lleva ese tratamiento para tranquilizarse, pero aseguró que “no era nada” lo que sentía.

Gracias a que Alfredo logró recuperar su tranquilidad, afirmó que sí le sirvió acudir con una experta y ser tratado. Luego de más de cuatro meses en terapia dejó de frecuentar a su psiquiatra, pero se mantiene al tanto de su salud mental.

“Duermo de maravilla, soy un hombre feliz y ya no me paso la película 200 veces al día”

El actor recalcó que actualmente se siente bien y ya no tiene pensamientos obsesivos (Cuartoscuro)

El ex presentador de Hoy comentó que cuando dejó de ver a su psiquiatra fue que su hijo Sebastián comenzó a decir que no se tomaba su medicamento y por eso tenía problemas de ira; no obstante, el histrión negó que esto sea verdad.

Según Alfredo, el único motivo por el que se ha involucrado en peleas callejeras es que hay personas que quieren agredirlo o aprovecharse de él y siempre reacciona de acuerdo a las situaciones, desmintió tener problemas con el control de su ira.

Asimismo, Adame aseguró que, aparte de esto, no sufre de otras enfermedades.

Adame aún sufre los estragos de su última pelea, por la que le pusieron placas de titanio en la cara (Instagram/@adamereacciona)

¿Qué es el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)?

El Trastorno Obsesivo Compulsivo es, como lo menciona su nombre, tener un comportamiento obsesivo o compulsivo. Gran parte del tiempo se trata de pensamientos que afectan a las personas por no dejar de repetirse en sus mentes, según explica el sitio de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Algunos de los síntomas son que quien lo sufre tiene impulsos o imágenes mentales que no desean y, por tanto, les causan angustia o ansiedad. Esto en algunas ocasiones produce que digan una misma cosas muchas veces, puede ir desde repetir mentalmente números o palabras, así como vocalmente. Este sería el caso de Alfredo Adame.

Hay otras personas a las que el TOC les afecta porque hacen cosas de forma repetitiva y compulsiva, como puede ser colocar cosas en cierto orden, cerrar una puerta en varias ocasiones, lavarse las manos más frecuente de lo normal.

Para saber si alguien tiene TOC, tiene que someterse a una evaluación integral con un profesional calificado para realizarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, hay quienes sienten la necesidad de hacer alguna actividad siguiendo ciertas reglas para poder abandonar alguno de estos pensamientos obsesivos.

Es decir, el TOC puede presentarse de diferentes formas según la persona que lo tiene. Para saber si alguien tiene Trastorno Obsesivo Compulsivo es necesario tener una evaluación integral por varias semanas.

Existen muchos mitos sobre que los individuos con este trastorno son muy limpios u ordenados, pero esto no es cierto en muchos casos.

Es un trastorno que se diagnostica por un especialista en salud mental y en muchas ocasiones se controla con medicamento y terapia del comportamiento.