Fans llenan de criticas a Selena Gómez, luego de presumir romance con Benny Blanco

Selena Gómez es fuertemente criticada EFE/EPA/SARAH YENESEL

Ahí no es amiga, fue lo que miles de fans le dijeron en diferentes idiomas a la famosa cantante estadounidense Selena Gómez, luego de que saliera orgullosa a presumir en Stories de instagram varias fotos estando abrazada del famoso productor estadounidense Benny Blanco. Muchos se preguntarán a que se debe la respuesta negativa de sus seguidores al anuncio de esta relación y es nada más y nada menos porque su nueva pareja lanzó críticas en su contra en 2020.

Todo esto se remonta cuatro años atrás cuando la cantante colaboró por primera ocasión con el productor junto a Tainy y J Balvin en la canción I Can´t Get Enough y Benny Blanco a la par trabajaba con Justin Bieber (ex pareja sentimental de Gómez),en Lonely. No obstante luego de haber lanzado el sencillo del álbum Intentions de Bieber, Blanco mediante un post en instagram escribió:

“Justin no es como uno de esos moldes de galletas que hay como artistas pop que sacan un single y luego promocionan su línea de maquillaje”,asimismo,anticipo que esa colaboración había sido lo mejor que había hecho”.

Regresando del viaje en la línea del tiempo, una fanpage que se dedica a resaltar el trabajo de Selena, cuestionó severamente el anuncio de la cantante, no obstante estas críticas llegaron a la interprete quién inmediatamente confirmó que se iba de Instagram hasta que tuviera de nuevo algo nuevo en qué trabajar. Agregó que ella defiende fielmente lo que cree, luego de haber publicado en sus historias de instagram fotografías donde presumía el rumbo de su relación.

Selena defiende a Blanco de sus fans Foto: Capturas de pantalla de la cuenta Selenagomezabr2

Subió una foto con un anillo, señalando que la cosa va con seriedad y considera que Blanco ha sido la mejor persona con la que ha salido.

Foto: capturas de Stories de Instagram de Selena Gómez

Desde luego su público, principalmente el mexicano que ha sido muy fiel a Selena por su propia ascendencia, no dejó pasar la ocasión al cuestionar este nuevo romance y mencionar que la cantante no ha entendido las lecciones que le ha dado la vida al salir con chicos que tratan mal a sus novias.

Selena Gómez y Taylor Swift en Nueva York, genera debate en facebook, Foto: Facebook Orgullo Swiftie

Este viernes se le vio con Taylor Swift en Nueva York, con un semblante no muy alegre, a lo que de nuevo no pararon de llegar los memes sobre la situación, incluso mencionando entre los fans que Swift la había citado para regañarla. No obstante también es importante recordar que la base de las relaciones humanas es el respeto y el respetar las decisiones de los demás debe ser un modelo a seguir.