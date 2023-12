Aurora Valle asegura que no volvería a Ventaneando ‘ni en 25 años’ por ésta controversial razón

(Instagram: @auroravallel)

Ventaneando es uno de los programas de revista más populares de la televisión mexicana y una de las famosas que ha pasado por las sillas de conducción fue Aurora Valle, quien finalmente confesó las razones por las que abandonó el vespertino dirigido por Pati Chapoy.

Te puede interesar: “Solo quiero Caminar”: una canción que presenta el desafío de la pérdida familiar y su influencia en el arte por Andrea Ele

Fue durante una entrevista con Inés Moreno, donde la famosa contó varios episodios que la llevaron a retirarse del programa en donde Pedro Sola y Daniel Bisogno también salen a cuadro.

Por qué Aurora Valle dejó Ventaneando

En la plática, la también conocida como Boris comentó que en una época tenía muchas ocupaciones laborales que se mezclaban con su papel de madre. Por lo que buscaba la forma de mantener el equilibrio.

Te puede interesar: Cuál era el grado de estudios de Pedro Infante, leyenda de la Época de Oro del cine mexicano

“En Ventaneando viajábamos mucho, yo no iba a descuidar mi trabajo, pero también tenía una niña que atender”, destacó.

Foto: Televisa/Twitter @PRODU

En este sentido, recordó que en una ocasión les solicitaron a los reporteros tomar un curso de conducción. Pero como éste era en fin de semana y también ella ya contaba con esa experiencia decidió priorizar a su familia.

Te puede interesar: Papá de Alessandra Rosaldo niega acoso a Elaine Haro y amenaza con contrademandar: “Tienen que escarmentar”

“Fueron de chismosos, me puso una surr*da la Chapoy que dijo: ‘Aurora no tomó el curso, hizo un berrinche y no fue’. Quien hizo el berrinche fue Pati (...) me fui por la gritiza que me puso”, señaló.

Aurora puntualizó que el caracter de Pati Chapoy es muy fuerte y no era la primera vez que le alzaba la voz al equipo. No obstante, Boris puntualizó que generalmente los regaños eran repartidos, pero como esa vez sólo fue hacia ella sintió que no merecía ese tipo de trato y decidió abandonar el programa.

(Instagram/@chapoypati)

“No crecí en un ambiente de gritos, ni de terrorismo y me fui. Haber permanecido en Ventaneando después de esa gritiza hubiera sido indigno, le dije: ‘Aquí está mi carta de renuncia’ le escribí a los directivos de la empresa para decirles lo que había pasado”, recordó.

La periodista remarcó que viendo en perspectiva, estaba segura que no habría querido estar ‘25 años’ en Ventaneando.