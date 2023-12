¿Te lo perdiste? Así puedes ver el último concierto de Kiss en línea desde México

Así podrás ver el último concierto de Kiss (Especial)

No cabe duda que una de las bandas más representativas del rock en Estados Unidos es Kiss, quienes tras una amplia trayectoria de 50 años, el pasado sábado 2 de diciembre ofrecieron lo que será considerado como su último concierto, llevado a cabo en el Madison Square Garden en Nueva York.

Esta icónica banda se fundó en 1973 por Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Cris y Ace Frehley, quienes gracias a su estilo único lograron revolucionar la industria de la música con grandes éxitos y con shows en vivo fuera de lo normal.

Entre los principales éxitos de la agrupación se destacan: Detroit Rock City, I Love It Loud, Forever, Heaven’s On Fire y I Was Made for Lovin´ You. Durante sus cinco décadas de carrera lograron obtener importantes reconocimientos como 30 discos de oro y más de 100 millones de discos vendidos.

Pese a que las personas que quisieron disfrutar de este show en vivo y a todo color tuvieron que acudir al recinto, algunas personas que no pudieron asistir pudieron disfrutar del show en vivo a través de la plataforma de una plataforma de streaming.

Para los fanáticos mexicanos de esta agrupación que no pudieron ver la transmisión en vivo del concierto, aún no es demasiado tarde, pues todavía pueden adquirir el boleto para poder visualizar la que fue la última presentación en vivo de Kiss.

Es importante destacar que el concierto estará disponible por tiempo limitado y será durante todo diciembre, pues de acuerdo con la plataforma que alberga dicho contenido, estará disponible hasta el 1 de enero de 2024.

El concierto estará disponible hasta el 1 de enero de 2024 (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

¿Cómo comprar el boleto para ver el último concierto de Kiss?

El concierto virtual puede disfrutarse por medio de una plataforma digital de pago por evento y el costo del acceso es de 39.99 dólares para los habitantes de Estados Unidos, mientras que para el público mexicano e internacional se puede comprar por 14.99 dólares, lo que es lo equivalente a 257.63 pesos mexicanos.

Las personas que no hayan visto el último concierto de Kiss aún pueden verlo Créditos: (Captura de pantalla PPV.com)

Para todos los fanáticos de la banda estadounidense, podrán adquirir el acceso a la grabación del concierto de la siguiente manera:

1- Lo primero es entrar a la siguiente página web: https://www.ppv.com/events/kiss-live

2- Una vez dentro, el siguiente paso es presionar el botón de color amarillo en el que se puede leer el texto: order now.

3. El siguiente paso es añadir la compra al carrito por medio del botón que aparece como: add to cart.

4- Posterior a lo anterior, se debe dar clic en: check out.

5- Lo siguiente será ingresar una dirección de correo electrónico para confirmar por segunda ocasión por medio del botón: next.

6- Para proceder con la compra se solicitan los datos básicos de la persona y los de su tarjeta, una vez que se llenen los campos solicitados, se debe dar clic en el botón: complete purchase.

7- Finalmente, se debe crear un usuario y una contraseña, la cual debe ser recordada debido a que será la manera de acceder a este show.

¿Cuándo fue la última vez que Kiss se presentó en México?

Fue en 2019 que la banda anunció que realizarían una gira de despedida definitiva bajo el nombre de The End of The Road Tour la cual inició con fechas en países de Europa y Asía, pero a pesar de que ya se tenían varios shows programados, debido a la pandemia se vieron pospuestos.

Kiss se presentó en México por última vez en 2022 (Foto: especial)

Su último concierto en México no se realizó como una presentación individual, ya que se presentaron en diciembre de 2022 al presentar el tour antes mencionado en el festival de metal Hell and Heaven, en donde ofrecieron un espectáculo que destacó por la energía por parte de cada uno de los integrantes de la legendaria banda.