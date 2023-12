Salma Hayek presumió que sus platillos navideños son “únicos en la vida”, ¿qué receta sigue?

Hayek produjo la película "El sabor de la navidad", que combina dos de sus pasiones (Foto: Reuters)

Salma Hayek ha revelado cómo celebra las fiestas decembrinas, marcadas por la tradición y la unión familiar. Con doble celebración, una Navidad mexicana y otra francesa, la reconocida actriz y productora disfruta de esta época del año cocinando sin recetas, improvisando y compartiendo con sus seres queridos, incluyendo a su madre, Diana Jiménez Medina.

La actriz ha enfatizado cómo, a pesar de no seguir recetas tradicionales en la cocina, encuentra en esta actividad una manera de conectar con su familia y crear momentos únicos durante la Navidad.

Y es que la empresaria combina su herencia cultural y familiar en estas celebraciones, demostrando que no es necesario adherirse a un solo modo de festejar. Este enfoque refleja la diversidad de vivir entre dos culturas y la flexibilidad de incorporar nuevas tradiciones que se ajusten a la vida familiar moderna.

“Tenemos que organizar una falsa Navidad días antes. Porque nos gusta tener una Navidad al estilo mexicano, con mi familia, y luego celebramos una a la francesa con su familia”, expresó a Entertainment Tonight la veracruzana nominada al Osar en la categoría Mejor Actriz -Por Frida-.

La actriz veracruzana disfruta de las celebraciones navideñas al estilo bicultural (Reuters)

En resumen, la doble celebración navideña de Salma Hayek Pinault refleja la fusión de culturas y la importancia de la comida como elemento unificador familiar. Además, permite que su hija Valentina Paloma Pinault aprecie y aprenda de las tradiciones decembrinas de ambos países.

Al respecto, la actriz que ha desarrollado su carrera en Hollywood en los últimos años, compartió lo cómodo que le resulta cocinar en estas fechas junto a su madre paran crear un momento especial. “Cocinar es una manera de que las familias se reúnan”, comentó a People.

Además, destacó que sus platillos “son una oportunidad única en la vida” y explicó las razones. “No tengo ninguna receta”, agregó. “Me encanta ir a ver la comida e inventar la receta sobre la marcha. Eso es lo que me hace especial. Puedo improvisar si no tenemos los ingredientes adecuados. Cuando tienes hijos, aprendes a hacer eso”.

Y es precisamente ese amor por la Navidad y por la comida el que conjugó para producir El sabor de la navidad, la película que ya se encuentra disponible en la plataforma Vix+ con la cual busca dar un mensaje de armonía en el contexto actual.

Juan Carlos Medellín y Armando Hernández en una escena de "El sabor de la Navidad".(ViX vía AP)

Su contribución a la cultura pop mediante la producción de la película busca dejar una huella en la forma en que se perciben las festividades en la actualidad, ampliando los horizontes de la tradición. Con estos actos, la actriz subraya una vez más su compromiso con sus raíces y su adaptabilidad ante un mundo en constante cambio.

“Las festividades basadas en la familia, la tradición y la nostalgia de la infancia son universales”, mencionó. “Pero tomamos eso y lo modernizamos. Eso es lo que la distingue como película navideña. Se siente muy ‘hoy’”.

El sabor de la navidad, la nueva apuesta fílmica de Salma Hayek

Esta pasión por la comida y las fiestas la llevó a producir el filme situado en la Ciudad de México, en el que se entretejen historias de diferentes personajes durante esta temporada.

El sabor de la Navidad destaca por su trama que entrelaza la vida de dos amigos que se hacen pasar por Santa Claus, un chef y su nuevo asistente, y una mujer transgénero que se reconcilia con su familia.

La película ya se encuentra disponible en la plataforma Vix+ (Archivo)

La película que cuenta con las actuaciones estelares de Pamela Almanza, Mariana Treviño, Alejandra Barrera, Juan Carlos Medellín, Andrés Almeida y Armando Hernández intenta modernizar las festividades y redefinir la tradición navideña, manteniendo la esencia familiar y de nostalgia.

Con estas narrativas, Salma Hayek Pinault espera que el filme transmita un mensaje significativo y actual a los espectadores, reflejando cómo las celebraciones se han transformado en el mundo moderno.