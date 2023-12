Gobernador de Sinaloa asegura que combate al Cártel de Sinaloa no es asunto suyo

Rocha Moya acudió a la inauguración de un CRIT en Sinaloa (Foto: Cuartoscuro)

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa acudió a la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) y el mandatario señaló que el combate al crimen organizado es una responsabilidad de nivel federal y “no es un asunto nuestro”, expresó tras una pregunta sobre el Cártel de Sinaloa.

Dichas declaraciones fueron compartidas por Rocha Moya durante el domingo 3 de diciembre. Al ser cuestionado sobre si el Cártel de Sinaloa tiene control en la entidad el mandatario indicó que el combate al grupo criminal es una responsabilidad de las autoridades federales y agregó que “el tema del narcotráfico no es asunto nuestro”.

Según Rocha Moya lo que sí compete a su administración es el tema del narcomenudeo y aprovechó para destacar que gobierna una de las entidades que cuenta con índices bajos de esta actividad. Para el mandatario, las instituciones encargadas de dichos temas, como la Semar y el Ejército.

Rocha Moya no aseguró ni negó que el Cártel de Sinaloa tenga control en la entidad (Foto: Gobierno de México)

“El tema del cártel, el tema del narcotráfico es asunto federal, no es asunto nuestro […] es un tema que tienen que preguntarle a las áreas correspondientes”, aseguró Rocha Moya en un video captado por el reportero de El Universal, Pedro Villa y Caña.

Rubén Rocha tambien dijo que la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini y quien fue identificado como el jefe de seguridad de Los Chapitos (estos últimos líderes de una célula criminal del Cártel de Sinaloa), no provocó problemas de seguridad en la entidad.

Por lo anterior no pudo asegurar ni desmentir si el Cártel de Sinaloa efectivamente cuenta con un control en el estado.

"El Nini" fue capturado en Sinaloa el pasado noviembre (Foto: @J_Fdz_Menendez)

Gobierno no puede evitar entrega de despensas del Cártel de Sinaloa

Cabe recordar que no es la primera vez que Rubén Rocha Moya habla sobre las actividades ligadas al crimen organizado, pues apenas el pasado mes de noviembre comenzaron a circular en redes sociales diversas imágenes en las que se pudo ver que varias personas recibieron despensas en bolsas con las letras JGL, las siglas de Joaquín Guzmán Loera.

Por ejemplo una de las entregas de dicho material fue registrado en Navolato, en el municipio de El Fuerte, sitio donde reportes locales indicaron que las personas hicieron largas filas para poder recibir los insumos que eran entregados por sujetos, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

La entrega de bolsas con despensa fue realizado tras el impacto del huracán Norma, por su parte el gobernador de Sinaloa aseguró que él y su gabinete no podían impedir la entrega de este tipo de material.

Las personas hicieron filas para poder recibir las bolsas (Foto: Twitter/@Halcon1072)

“Sé de eso, no tenemos nosotros impedimento, no podemos impedir que alguien vaya y entregue. Seguramente lo han hecho en operativos muy simultáneos y muy inmediatos”, declaró Rocha Moya tras la entrega de bolsas con las siglas JGL. Además agregó que “esto no convalida ni le quita la responsabilidad a quienes se dedican al tráfico de drogas”.

En las imágenes se pudo ver que las bolsas contaban con varios productos, tales como aceite, sopas, galletas, papel, café, mayonesa, jabón, entre otros, las cuales fueron entregadas por sujetos desconocidos. Ninguna autoridad pudo detener a dichas personas que llegaron en varios vehículos y repartieron las bolsas en diferentes puntos de Sinaloa.

Rocha Moya y sus declaraciones sobre adictos y discapacitados

El mandatario aseguró que es mejor tener un hijo discapacitado u homosexual que adicto a las sustancias. Crédito: Twitter @lopezdoriga

Además, en su segundo informe de gobierno, Rocha Moya comparó a personas discapacitadas y homosexuales con adictos a sustancias. “Adicciones, que eso es más feo, mucho más, que tener a un hijo, a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual”, expresó el gobernador.

Tras lo anterior diversos usuarios en redes sociales cuestionaron el posicionamiento del gobernador de Sinaloa. “Mejor que se ahorre sus comentarios”, escribió una persona en redes sociales.