Alejandra Guzmán EXPLOTA vs reportero de ‘Chisme No Like’ por pregunta sobre la paternidad de su hermano

La rockera había pedido que no la siguieran persiguiendo, pero la insistencia de los medios la hizo enfurecer. (Crédito: Twitter @lacomadritaof_)

El temperamento de la cantante Alejandra Guzmán fue puesto a prueba por varios reporteros de diversos medios de comunicación quienes al interceptaron en el aeropuerto de la CDMX. Sin embargo, al ser cuestionada sobre su hermano Luis Enrique y su supuesta no paternidad, no pudo contener su enojo y explotó contra un reportero del programa Chisme No Like.

Te puede interesar: Alejandra Guzmán tendrá que testificar en demanda contra Luis Enrique Guzmán

La intérprete nuevamente se encuentra involucrada en la polémica luego de que se negara a responder a los cuestionamientos de los periodistas tras su arribo a la capital mexicana proveniente de Los Mochis, Sinaloa, en donde tuvo una presentación la semana pasada.

En un vídeo que rápidamente se hizo viral en rede sociales, se puede ver a la rockera salir con un atuendo muy cómodo y al menos a 5 reporteros que querían saber cuál es su postura sobre el pleito que tiene su hermano con su exesposa Mayela Laguna por no querer reconocer a su hijo, Apolo.

Te puede interesar: Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán ya se vieron las caras, ¿qué pasó en su primera audiencia?

Estas preguntas aparentemente la hicieron enojar a tal grado que ‘La Guzmán’ no se pudo contener y arremetió contra el micrófono del joven reportero del programa Chisme No Like, el cual terminó en pedazos tirado en el piso.

La rockera había pedido que no la siguieran persiguiendo, pero la insistencia de los medios la hizo enfurecer (Crédito: Twitter @lacomadritaof_)

¿Qué sucede con el caso de Luis Enrique Guzmán?

El 30 de noviembre se realizó la primera audiencia por la demanda interpuesta por Mayela Laguna contra Luis Enrique Guzmán, quien no ha reconocido a Apolo, supuesto hijo de ambos. No hubo acuerdo entre las partes, por lo que se procederá a juicio para confirmar la paternidad y definir responsabilidades. Se ha ordenado a Guzmán, hijo de Silvia Pinal, someterse a pruebas de ADN para esclarecer la relación biológica con el menor.

Te puede interesar: ¿Frida Sofía explotó contra Alejandra Guzmán? La nieta de Silvia Pinal lanza supuesta indirecta

La falta de consenso llevó al juez a convocar a testigos, incluida Alejandra Guzmán, quien deberá testificar sobre su relación con Apolo. Las fechas para las declaraciones no se han detallado aún, pero Alejandra podría enfrentar sanciones si se rehúsa a cumplir con la citación judicial. Esta etapa se centrará en evidenciar la convivencia familiar, tema central del desacuerdo entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán.

Mayela Laguna ha afirmado que las pruebas testimoniales confirmarán la existencia de una relación familiar, contrariando las negativas de Luis Enrique Guzmán. En palabras de Laguna: “Porque dice que no hubo vínculo conmigo, que ni siquiera vivió conmigo, que ni siquiera nada. Entonces estamos nosotros demostrando eso, que no es cierto, es pura mentira.” El proceso legal se detendrá brevemente dado el período vacacional de diciembre y se anticipa que se reanudará a principios de 2024.