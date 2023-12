Nuevo León: ¿Por qué la designación de un gobernador interino puede ser problema nacional?

Designación de gobernador interno podría escalar a nivel nacional (Foto: Gobierno de Nuevo León)

Las aspiraciones presidenciales de Samuel García Sepúlveda han puesto en el ojo del huracán a Nuevo León debido a que el político de Movimiento Ciudadano (MC) pidió hace algunas semanas licencia para ausentarse del cargo por un periodo de seis meses, lo que llamó la atención debido a que el antes mencionado tiene en el cargo dos de los seis años que dicta la ley como titular del Poder Ejecutivo Estatal.

Con el fin de buscar quién era la persona más adecuada para ocupar su cargo, el Congreso local eligió el pasado mes de octubre a José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura como gobernador causando descontento del gobernador electo pues dijo, debía ser alguien de su bancada quien lo supliera.

En ese sentido, el mandatario estatal propuso cuatro nombres: Javier Navarro, Martha Herrera, Iván Rivas y Hernán Villareal para tomar las riendas del nuevo Nuevo León, como el gobierno del partido naranja lo llama, al tiempo que se desechó el nombramiento del gobernador interino.

Movimiento Ciudadano propuso una terna para suplir a Samuel García mientras se encuentra de licencia (X/@samuel_garcias/@javier_navarrov/@egade)

Fue el pasado miércoles 29 de noviembre cuando el Congreso local de nueva cuenta entró en sesión y, tras 26 votos a favor y varios atropellos entre los que destacan detonaciones de bombas de humo, Luis Enrique Orozco quedó como gobernador interno, designación que también causó el descontento del aspirante a la presidencia pues de nueva cuenta hizo referencia en que era necesario que se hiciera valer el acuerdo democrático que los neoleoneses tomaron en la jornada electoral pasada en la cuál Movimiento Ciudadano quedó como el partido que encabezaría a la denominada Sultana del Norte.

¿Puede afectar de manera nacional este evento político?

La mañana de este viernes 1 de diciembre, a tan solo un día de iniciar el periodo de licencia de García Sepúlveda la cual es del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024, un Tribunal desechó la licencia por lo que se le ordenó al emecista no separarse del cargo e incluso no dejar la entidad. No obstante, la tarde de este mismo día, un juez con sede en la Ciudad de México desechó el nombramiento de Luis Enrique Orozco Suárez y le dio la razón al gobernador dejando a Javier Navarro como gobernador interino, por lo que la separación del cargo como gobernador electo del aspirante a la presidencia sí arranca de manera formal en punto de las 23:59 horas de este mismo día.

El Gobierno de Nuevo León informó que Javier Navarro será el gobernador interino y no Luis Enrique Orozco (Comunicación Social)

De acuerdo con lo expuesto por Diego Valadés, quien funge como Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este evento podría ser de índole nacional debido a que el Artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que:

“Los poderes de la Unión deben proteger a las entidades federativas en los casos de trastorno interior, a solicitud de los congresos estatales, o de los gobernadores cuando el congreso no esté reunido”, escribió.

Lo anterior se traduce en que, si el Congreso de Nuevo León considera que existe la necesidad de invocarlo, ya sería un tema nacional debido a que los Congresos de los demás estados del país intervendrían.

Cabe destacar que el hecho de que un juez de la capital mexicana interviniera en el hecho de desechar el nombramiento del vicefiscal como gobernador interino ha llamado la atención tanto de internautas como del mismo Congreso del Estado pues se presentó en punto de las 17:00 horas una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dicha intervención a la que se tildó de una “actuación dolosamente ilegal”.

Asimismo, un juez federal con sede en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, también intervino y dejó sin efecto la suspensión definitiva de Javier Navarro como encargado de Despacho. Para entonces, el Palacio de Gobierno de Nuevo León comenzaba a presentar el despliegue de uniformados a modo de blindar la sede y con ello, conseguir que Navarro, uno de los perfiles propuestos por Samuel García, tomara protesta.

Tras la disputa política con motivo de elegir a un gobernador interino, elementos de seguridad blindan el Palacio de Gobierno de Nuevo León Crédito: X @adn40

Javier Navarro rompe el silencio

Ante la presencia de cuerpos antimotines, Javier Navarro quien hasta este momento funge como gobernador interno, declaro que él no tiene motivo para permanecer en el Palacio de Gobierno y por ello, se retiraría a su domicilio particular para retornar el próximo 2 de diciembre a modo de ejecutar las acciones del Ejecutivo Estatal que le serían encomendadas.

“Yo me voy a mi casa (...) no creo que haya nadie en la noche que vaya a venir a tumbar puertas ni vaya a hacer ningún desmán., Yo tomo posesión a partir del primer minuto del día 2 de diciembre”, dijo.

Samuel García pidió a la ciudadanía tener calma pues dijo no iba a haber violencia e incluso, Javier Navarro dijo que a partir del unes 4 de diciembre haría una invitación a los tres niveles de gobierno para platicar y conseguir que este periodo de transición se lleve con total calma pues dijo, todos son hombres de leyes.