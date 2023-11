Quién es Juan Pablo Adame, senador del PAN que abandona su puesto para luchar contra el cáncer

Josefina Vázquez Mota leyó una carta titulada "Un vaso de agua fría", con la que el senador suplente anunció que entró en cuidados paliativos Credito:Cuartoscuro

La última vez que el senador Juan Pablo Adame pisó la tribuna en el Senado de la República, lo hizo en compañía de sus hijos y su esposa para tomar protesta y proponer iniciativas para la atención a personas que, como él, padecen cáncer; actualmente, el legislador suplente recibe cuidados paliativos en casa.

En su trayectoria política destaca su largo paso por el PAN, en donde fue candidato a la Secretaría Nacional de Acción Juvenil desde 2010, para afiliarse oficialmente a esta institución política en el año 2012.

Fue también capacitador de Acción Nacional, Coordinador general de la Secretaría Estatal en Cuernavaca, Coordinador de formación de jóvenes en el mismo municipio; y fue Tesorero y Vicepresidente de la Sociedad de Alumnos en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.

Juan Pablo Adame, tomó protesta como senador durante sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. Foto Cuartoscuro

Egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales y maestro en Gobierno y Políticas Públicas, Juan Pablo Adame, entonces suplente, tomó protesta en el cargo luego de que Miguel Ángel Mancera solicitó licencia.

Adame Alemán dijo entonces que hace dos años, luego de una cirugía de estómago, recibió un video de Miguel Ángel Mancera en el que le dijo que “tenía que echarle ganas” y que tenía que salir adelante, y le prometió que sería senador.

“Dos años después, prácticamente, estoy aquí. Está el senador cumpliendo lo de ese video, ese compromiso, esa promesa que no tenía que hacer y que yo le doy muchas gracias por hacerlo”, dijo.

El panista narró cómo el senador perredista le prometió ayudarlo a ser legislador Foto: IG/ manceramiguelmx

Juan Pablo Adame entra a cuidados paliativos

Durante la sesión de este miércoles, previo al inicio de la discusión sobre la idoneidad de la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la senadora Josefina Vázquez Mota solicitó el uso de la palabra para leer una carta que el senador Juan Pablo Adame envió.

Con la voz entrecortada, la senadora dejó saber que el legislador suplente se encuentra en cuidados paliativos debido al cáncer que padece.

“Lo que me trae a esta tribuna es el amor, la admiración y el respeto a un hombre que Dios me ha dado la bendición de conocer a mí y a todas y a todos nosotros, y que esta mañana, desde una cama de hospital, me ha pedido que les comparta este mensaje que para él es muy valioso que llegue a sus corazones”, dijo la legisladora para después dar paso a la lectura de la carta.

Josefina Vázquez Mota leyó ante el Pleno del Senado la carta de Juan Pablo Adame titulada "Un vaso de agua fría" Crédito: Senado de la República

Con el nombre “Un vaso de agua fría”, el senador describió lo que es beber agua fría, y cómo debido a su enfermedad, actualmente tiene un mes sin poder hacerlo debido a que su “cuerpo se ido deteriorado” perdiendo con ello “gustos tan simples y tan básicos” como ese.

“Hoy entro a una nueva etapa de mi vida, mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento, pero el cáncer no dio tregua; toca entrar a cuidados paliativos”, indicó, para después señalar que está en paz, tranquilo, y sabiendo que “Dios sabrá el día y la hora”.

“Disfruten un vaso de agua fría por mi”, finalizó la carta, cuya lectura recibió el respaldo unánime de los grupos parlamentarios que se solidarizaron con Juan Pablo Adame.