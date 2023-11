Cómo podría recuperar Vicente Fox su cuenta de X tras sus comentarios a Mariana Rodríguez

(X/@marianardzcant y CUARTOSCURO)

El ex presidente Vicente Fox Quezada se pronunció ante la eliminación de su cuenta X, antes Twitter, tras sus comentarios contra Marina Rodríguez Cantú, titular de Amor por Nuevo León, y esposa del precandidato presidencial Samuel García Sepúlveda.

A través de una carta enviada a la periodista Adela Micha, el ex mandatario destacó que desconoce los motivos por lo que fue desactivada su cuenta social, no obstante, aseguró que ya ésta buscando la manera de volver a la plataforma, sobre todo para seguir opinando ante el panorama político en las elecciones del 2024.

En su programa, Me lo dijo Adela, la conductora resaltó las declaraciones del ex presidente, quien “está haciendo todo lo posible por recuperar su perfil”. Indicó además su agradecimiento por aquellas personas que lo han apoyado en esta situación.

Vicente Fox continuó sus críticas en contra de Mariana Rodríguez. | Captura de pantalla

“Estamos trabajando para restablecer mi cuenta de Twitter (X), no sabemos qué pasó, ni quién lo causó. Lo importante es que hoy ya estamos aquí”, aseguró el presidente en su comunicado.

Aunado a esto, Vicente Fox recalcó que la libertad de expresión le fue omitida ante la censura de su cuenta.

“Hoy debemos luchar por la libertad de expresión y por todas las libertades. Hoy debemos preservar la democracia y hoy no podemos permitir que regresen las viejas prácticas. Hoy no podemos dar marcha atrás y permitir la destrucción de instituciones. Hoy tristemente en nuestro país vivimos la peor violencia de nuestra historia”, indicó. +

Vicente Fox recalcó que las elecciones federales del próximo año, en donde se renovará la presidencia de la República, serán los comicios más importantes de la historia moderna del país, por lo que aseguró “estar con todo a mi modo y con mi estilo tenemos que sacarlos de Palacio Nacional”.

La cuenta de Fox ya no está disponible

La cuenta del ex presidente era caracterizada por sus comentarios en contra del oficialismo, no obstante, es la primera vez que esta ha sido suspendida por posibles denuncias en su contra ante los comentarios calificados como violencia política por razón de género contra la empresearía de Nuevo León.

Cómo podría recuperar su cuenta Vicente Fox

La suspensión de una cuenta en Twitter se puede deber a distintas situaciones, no obstante, recuperar una cuenta de esta red social dependerá de los administradores del centro de control, quienes podrían evaluar los perfiles.

En caso de que el usuario o la usuaria no pueda recuperar su cuenta de forma genérica con los mecanismos comunes, deberá de enviar una solicitud de evaluación para reactivarla. La apelación será analizada, no obstante, la red social no garantiza que esta pueda ser abierta de nuevo.

El expresidente Vicente Fox, Foto: Captura de Pantalla

Por qué te pueden suspender una cuenta de X

-Posts o comportamientos abusivos: se suspende una cuenta si se denunció que incumple las Reglas de X relativas al abuso. Cuando una cuenta presenta comportamientos abusivos, como el envío de amenazas o la suplantación de identidad de otras cuentas, podemos suspender temporalmente o, en algunos casos, de forma permanente.

-Riesgos para la seguridad de la cuenta: si se sospecha que una cuenta se hackeó o se vio comprometida se suspenderá hasta que esté protegida y se la pueda restablecer a su titular.

-Spam: La mayoría de las cuentas que se suspenden tienen características de spam o directamente son falsas, e implican riesgos para la seguridad de X y de todos los usuarios de X.