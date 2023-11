Maryfer Centeno admitió que Martha Figueroa se enojó por audio de Juan Gabriel: “No le gustó que lo sacara”

Figueroa se molestó por el audio creado con Inteligencia Artificial (Foto: Instagram)

La periodista Martha Figueroa se encuentra en medio de la polémica por un presunto pleito que involucra a la grafóloga Maryfer Centeno, esto derivado de las supuestas declaraciones de Juan Gabriel.

Te puede interesar: Cuál es el grado de estudios de Maryfer Centeno, grafóloga buscada por la Fiscalía de la CDMX tras recibir amenazas

Y es que durante su sección en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, la especialista en lenguaje no verbal reveló cuál fue el motivo por el que Martha Figueroa se molestó con ella.

Sucede que en septiembre de este 2023, Maryfer había presentado en su programa Grafos y Gestos un audio donde se escucha la supuesta voz de Juan Gabriel, mensaje que, según dijo, le llegó por un chat de WhatsApp de su equipo de trabajo.

Te puede interesar: De Luis Miguel a Juan Gabriel; las peores caídas de famosos mexicanos en el escenario

En la grabación que suena muy similar al tono de voz del divo fallecido en 2016 se le escucha decir que nunca tuvo comunicación con Martha Figueroa, como ella ha asegurado desde hace tiempo.

“Mis amores, soy Juan Gabriel. A todos los fans que esperaron que regresara pues sucedió. Quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido y me ha cuidado. Y también quiero desmentir a Martha Figueroa porque no me contactó jamás para hacer el documental que está saliendo. Daré mi primera entrevista a Grafos y Gestos a las 5:00 de la tarde. He regresado y tengo mucho que decir”, se escucha en la grabación que impactó a más de uno.

La grafóloga leyó el supuesto audio del fallecido artista Crédito: YouTube@Gustavo Adolfo Infante

Sin embargo, Maryfer aclaró que, tras el análisis de un especialista, se determinó que dicho audio fue creado con Inteligencia artificial, por lo que dudó de su contenido; sin embargo, el hecho de que se haya mencionado a Martha Figueroa molestó a la conductora de Con permiso.

Te puede interesar: “Quieren callarla”: tiktoker lanza advertencia a Maryfer Centeno por caso Pau Florencia y Mauricio Cuevas

Aunque la revelación de dicho audio causó controversia, la mediática grafóloga no desmintió que Martha Figueroa le reclamara por presentarlo. “Yo dije que era inteligencia artificial y que había que legislar eso”, se defendió.

Sin embargo, la especialista refirió que ella y Figueroa son compañeras de trabajo y que pese a que el audio sí molestó a la reportera, ellas estaban bien.

“Es mi compañera de trabajo, ayer me habló muy bien, según yo todo está muy bien, según yo todo está perfecto, me da mucha pena estar metida en estas cosas. Sé que no le gustó que sacara el audio”, expresó.

Figueroa ha mencionado que ha mantenido contacto con Juan Gabriel, lo que probaría que sigue vivo (Fotos: Instagram @figuerolas / @soyjuangabriel_)

Y es que se conoce que desde hace tiempo Martha Figueroa ha defendido la versión que asegura que Juan Gabriel sigue vivo, tal como lo dio a conocer en un primer momento Joaquín Muñoz, quien fuera amigo y representante del compositor mexicano.

Incluso Figueroa ha mantenido contacto con Joaquín y llegó a asegurar que ella misma pudo establecer comunicación con Juan Gabriel, versión que con lo revelado en el audio supuestamente atribuido al divo, quedaría en entredicho.

Cabe destacar que Martha Figueroa es la productora de la serie documental Divo o muerto, en la que indaga en la incógnita que rodea a la muerte de Juan Gabriel.

Maryfer Centeno refirió que, pese al enojo, sigue teniendo buena relación con Figueroa (Facebook: MaryFer Centeno)

Tensión entre Martha Figueroa y Maryfer Centeno en el foro de Hoy

Al respecto, la revista TVNotas publicó recientemente la versión de un supuesto informante, que aseguró que entre las dos famosas hubo fricciones en el foro de Hoy, donde ambas han sido colaboradoras.

“No se soportan. Antes disimulaban, pero en septiembre Maryfer, en su programa Grafos y Gestos, presentó un supuesto audio de la voz de Juan Gabriel que decía que Martha Figueroa nunca lo había contactado. La grafóloga dejó que el público opinara si estaba hecho con inteligencia artificial. Después de esto, se encontraron en el foro y Martha hizo comentarios a espaldas de Maryfer, señalándola de lo que era capaz de hacer por sobresalir”, expresó el informante de la revista.