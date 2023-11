Hugo Sánchez amenazó con denunciar a Maldonado por la fuerte entrada contra Chino Huerta

Hugo Sánchez amenazó con denunciar a Maldonado por una fuerte entrada contra el César Huerta Foto: X/miseleccion

Un conjunto de emociones se vivieron en la cancha del Estadio Azteca durante el México vs Honduras, encuentro en el que la selección mexicana consiguió su clasificación a la Copa América 2024. Pero, uno de los momentos más álgidos del partido fue cuando Denil Maldonado se barrió sobre César Huerta.

Te puede interesar: Zague pide titularidad del “Chino” Huerta en la Selección Mexicana en lugar de Hirving Lozano contra Honduras

Cerca del minuto 115 del partido del segundo tiempo extra, Maldonado realizó una fuerte barrida para frenar la carrera que emprendió el Chino Huerta con dirección a la portería de Honduras. La barrida fue sobre el tobillo del mediocampista de Pumas, por lo que cayó al suelo.

Pese a lo aparatoso que se vio la imagen, Huerta no resultó lesionado y el hondureño se llevó la expulsión, por lo que dejó con un elemento menos a su equipo. Para Hugo Sánchez, esta acción debería castigarse aún más y no solo con una tarjeta roja.

Chino Huerta siguió jugando con la selección mexicana (Twitter/ @miseleccionmx)

El Pentapichichi amenazó con “denunciar” deportivamente a Maldonado por la manera en la que actuó sobre el jugador de Pumas. Durante su participación en Futbol Picante, el analista deportivo lamentó que estas acciones se sigan permitiendo en la Concacaf, por lo que sugirió levantar una petición o denuncia para castigar al defensa central de la H.

Te puede interesar: ‘Aztecazo’ en México, el día en que Honduras le ganó al TRI en el Estadio Azteca

Hugol se mostró muy molesto e indignado con las acciones de Denil Maldonado, por lo que calificó de “criminal” su manera de actuar en la cancha.

“Prefiero mejor denunciar deportivamente y públicamente al jugador este, Maldonado. Es una entrada criminal y no solamente darle una sanción deportiva, sino también debería haber una demanda extradeportiva”

En la mesa de Futbol Picante, Hugo Sánchez argumentó la razón de porqué la Federación Mexicana de Futbol (FMF) debería reclamar una sanción más contra el dorsal 2 de la selección de la H.

Hugo Sánchez pidió denunciar a Maldonado por el intento de lesión al Chino Huerta (Captura: ESPN)

“Eso es una entrada criminal deportiva”

A pesar de que su postura intentaba defender al Chino Huerta, ya que por fortuna no se llevó una lesión grave, para José Ramón Fernández era una exageración y puso en duda la opinión que sostuvo el exfutbolista y lo confrontó al recordarle que el jugador del Club Universidad Nacional pudo seguir compitiendo pese a la infracción.

Te puede interesar: David Faitelson volvió a cuestionar el trabajo de Jaime Lozano en el Tri: “No creo que sea el entrenador adecuado”

Pero, el ex goleador del Real Madrid insistió que ese tipo de lesiones pueden terminar con la carrera de un futbolista y recordó lo que pasó en el año 2000 cuando un jugador de la selección de Trinidad y Tobago fracturó a Cuauhtémoc Blanco cuando estaba en uno de sus mejores momentos futbolísticos.

“¿Sabes qué le hizo Ansil Elcock, de Trinidad y Tobago a Cuauhtémoc Blanco?... le terminó su carrera y él, si hubiera fracturado con esa entrada criminal ... cuidado, esa entrada yo la señalo que es criminal deportivo. Y no se vale, esas entradas no se valen entre compañeros no se vale”, expresó.

¿Qué pasó con Chino Huerta en el México vs Honduras?

Chino Huerta cobró en la tanda de penales (Twitter/ @miseleccionmx)

A pesar de la aparatosa entrada que recibió el Chino Huerta, el jugador pudo continuar con su participación en el partido, por lo que no requirió atención médica y pudo jugar los restantes minutos del tiempo extra del juego. Cuando llegó el momento de los penales, él se encargó de ser uno de los cobradores.

Fue el último en cobrar su penal; sin embargo, su actuación desde el manchón penal estuvo llena de drama y polémica. En la primera ocasión en la que disparó el balón desde el manchón penal falló el cobro. Pero, cuando parecía que ponía en aprietos al Tri, el árbitro decidió repetirlo.

Debido a que el arquero de Honduras se adelantó en su posición, se repitió el cobro. En la segunda ocasión el Chino volvió a fallar, pero los árbitros vieron que el arquero de Honduras volvió a adelantarse en la posición y lo repitieron una vez más. Así que al tercer intento pudo anotarlo y así darle el pase a México a Copa América.