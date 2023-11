Anahí y Dulce María están enfermas en plena gira de RBD y una de ellas no sabe de qué

Las dos cantantes se encuentran en mal estado de salud Foto: Getty Images

Desde que Anahí tuvo un accidente que afectó su audición debido a que perdió la capacidad de escuchar de uno de sus dos oídos, además de tener una recuperación sumamente dolorosa debido a que se descarnó y perforó su tímpano, algunas malas noticias llegaron a RBD en plena gira del reencuentro.

Actualmente el Soy Rebelde Tour se encuentra en Brasil, con presentaciones los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre en Sao Paulo., donde dos integrantes del grupo de pop de la década de los 2000 están padeciendo enfermedades que podrían afectar su rendimiento en los escenarios e incluso algunos fans se preguntaron qué pasará con los shows.

Esto no sólo preocupa a los seguidores brasileños que ya cuentan con su boleto para asistir a una de las 4 fechas confirmadas que aún faltan por cumplir, sino que también generó inquietud en sus fans mexicanos pues están a poco menos de semana y media de iniciar su gira por México.

Anahí sufrió la pérdida total de la audición de uno de sus oídos, pero así ha formado parte de la gira de RBD. - crédito Anahí Puente / Instagram.

La primera de las afectadas es Anahí quien compartió, a través de redes sociales, que había tenido “una de las peores noches de su vida” porque tuvo síntomas de una fuerte infección, incluida una fiebre alta que llegó hasta los 38.6 grados en su temperatura corporal (algunas personas presentan delirios y alucinaciones a partir de los 39 grados).

Además de presentar la fiebre, la cantante de Sálvame, indicó que también tiene un fuerte dolor de huesos y articulaciones; sin embargo, en primera instancia se descartó una infección de Covid-19. Pero por el momento se desconoce que es lo que está causando problemas en su salud.

No obstante, a pesar de los fuertes síntomas que presenta Anahí, ella no descartó su participación, ni cancelación o cambio de fecha de los conciertos que tiene en puerta, pero muchos consideran que lo mejor que podría hacer la famosa mexicana es descansar.

La cantante desconoce el motivo de sus síntomas. (Captura Ig: anahi)

La segunda cantante afecta es Dulce María que utilizó el mismo medio digital que Anahí para informar sobre su enfermedad, afecciones y síntomas que presenta previo a sus últimas cuatro presentaciones en Brasil. La cantante preocupó a sus seguidores pues se le ve con un dispositivo médico en la imagen que subió a su cuenta personal.

Esto fue el mensaje que Dulce María compartió: “Queridos amigos, como saben desde el lunes no he estado bien, he estado con fiebre y mucha tos, dolor de espalda, y ahorita estoy ronca. Ya estoy medicada, desde el marte me dice el doctor que es un virus (no Covid ni influenza) que empezó como una gripa que avanzó y se convirtió en bronquitis por lo que no tengo casi voz”.

La famosa dejó ver que esto es un problema para sus presentaciones en Brasil porque no puede cantar de la mejor manera por lo que pidió comprensión a todos los asistentes al concierto si no puede “estar al cien” sobre el escenario pues sólo dará show “hasta donde el cuerpo lo permita”.

Uno de los momentos más emotivos de la gira "Soy Rebelde Tour" fue cuando Anahí envió un mensaje de paz.

Sin embargo, por el momento, ninguno de los conciertos de RBD ha sido cancelado o pospuesto, pero algunos fans están al pendiente de cualquier posible cambio.

Cuándo inician los conciertos de RBD en México

Después de que RBD terminé con los conciertos en Brasil, se dispondrán a viajar a México para iniciar los ensayos para sus presentaciones en nuestro país, mismas que darán inicio el próximo jueves 23 de noviembre en el Estado Mobil Arena en Monterrey, en Nuevo León donde darán dos shows.

Después viajarán a Guadalajara donde se presentarán los próximos 26 y 27 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo, en Guadalajara, Jalisco. Finalmente llegarán al Foro Sol de la Ciudad de México con 6 fechas confirmadas. Su gira terminará con un concierto especial en el Estadio Azteca el 21 de dicembre.