Paul McCartney envió mensaje a fans mexicanos tras su primer concierto en el Foro Sol

Paul McCartney es una leyenda en la historia de la música. (Foto: Infobae México)

Paul McCartney tuvo su primer concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde, frente a más de 70 mil espectadores dio una presentación que pasará a la historia como una de las mejores que se presenció en México desde que este tipo de eventos son masivos.

Los fans, enloquecidos, entregaron todo lo que podían dar desde el momento en que el cantante británico pisó el escenario de uno de los recintos más importantes en nuestro país, hasta que finalmente agradeció y bajó del mismo para concluir con su primera fecha programada en tierras mexicanas.

Al concierto asistieron celebridades para presenciar el espectáculo de una leyenda del mundo de la música. Estuvieron Drake Bell, Sergio Sepúlveda, el rockero estadounidense Lenny Kravitz, entre otros. Que por un momento fueron parte del público que aplaudió y cantó cada una de las canciones del ex integrante de The Beatles.

FOTO DE ARCHIVO. Paul McCartney dio su primer concierto ante más de 70 mil personas. REUTERS/Gaelen Morse

Fue gracias a esta entrega del público mexicano que, un día después (es decir este miércoles 15 de noviembre) de la presentación, el mismo Paul McCartney destinó parte de su tiempo de descanso y preparación para la segunda fecha, para enviar un mensaje a todos aquellos que estuvieron presentes en el primer concierto que dio en el Foro Sol de la Ciudad de México.

En una publicación hecha en redes sociales agradeció a los fanáticos mexicanos que corearon cada una de las canciones acompañándolo en las estrofas de los éxitos, que marcaron su carrera musical, durante las más de dos horas que duró el concierto del cantautor británico.

Pero cuáles fueron las palabras de Paul McCartney con dedicatoria especial para los asistentes al Foro Sol. Él compartió lo siguiente de manera muy breve: “Los mexicanos son los mejores, What a night! (que tendría una traducción como de ‘qué noche’)”,

El mensaje que Paul McCartney envió a su público mexicano. (Captura: X)

Cabe destacar que no es la primera vez que un artista internacional menciona que el público mexicano es de los mejores que pueden encontrar en el mundo pues cantan todo, bailan todo y el ambiente regularmente pareciera que es más de fiesta que de un concierto, debido a la entrega que tienen ante el artista que subió al escenario.

Entre los que destacan Lana del Rey, Taylor Swift (que no podía hablar ante la conmoción de escuchar los gritos y los aplausos que no paraban sin importar el tiempo del concierto) y Sam Smith que incluso lloró en el escenario ante las muestras de cariño de los mexicanos.

Se espera que la segunda fecha confirmada de Paul McCartney en el Foro Sol de la Ciudad de México (que será el próximo jueves 16 de noviembre) sea un éxito, igual que la primera presentación, pero que sin duda estará llena de sorpresas pues el músico británico se despedirá, por el momento, de los escenarios en nuestro país.

Paul McCartney agradeció la entrega del público mexicano. (Archivo)

Cuál fue el setlist oficial de Paul McCartney en el primer concierto en México

Una de las preguntas más comunes al término de un concierto, especialmente por aquellos que no asistieron, es acerca del setlist del evento musical y con Paul McCartney no fue la excepción. En redes sociales se difundió la lista de canciones de la primera presentación del músico británico en el Foro Sol de la Ciudad de México.

1) Can’t But Me Love

2) Juniors farm

3) Letting Go

4) She’s a Woman

5) Got To Get You Into My Life

6) Come On To Me

7) Let Me Roll It

8) Getting Better

9) Let’ Em In

10) My Valentine

11) 1985

12) Maybe I’m Amazed

13) I´Ve Jus Seen a Face

14) In Spite Of All The Danger

15) Love Me Do

16) Dance Tonight

17) Blackbird

18) Here Today

19) New

20) Lady Madonna

21) Fuh You

22) College

23) Jet

24) Mr Kite

25) Something

26) Obla Di Obla Da

27) Band On the Run

28) Get Back

29) Let It Be

30) Live And Let Die

31) Hey Jude

32) I’Ve Got a Feeling

33) Birthday

34) SGT Pepper / Helter Skelter

35) Golden Slumbers