Coco Levy pagó miles de pesos para obtener el perdón de Danna Ponce

Coco Levy reveló cuánto le pagó a Danna Ponce por obtener su perdón (Instagram)

En octubre de 2022, Danna Ponce acusó en redes sociales a Coco Levy de presuntamente haberla acosado sexualmente durante una entrevista de trabajo, lo que provocó que a él lo despidieran tanto de Televisa como de Videocine.

La actriz también denunció a Jorge ante las autoridades correspondientes y, luego de las primeras indagaciones, lo vincularon a proceso. Esta situación seguiría hasta el juicio, pero según reveló Coco en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, se dio cuenta de que no podría costear todo lo que pasaría si continuaba.

Fue por ello que, cuando Danna y su equipo legal propusieron llegar a un acuerdo económico con tal de terminar el proceso con su perdón, él se vio forzado a aceptarlo, de lo contrario, sería enfrentarse a más de cuatro años de la demanda.

Danna Ponce, por su parte, sostiene sus acusaciones; las últimas veces que habló con la prensa aseguró que el motivo por el que desistió fue que sintió desprotegida (Instagram: @dannaponce_)

“’¿Qué tal si nos dan una lana y ya cancelamos todo?’. Entonces yo voy con mi abogado, me manda llamar en friega, llego con él y le digo: ‘De ninguna manera, ¿cómo voy a dejar que ella me otorgue un perdón y diga que ya me otorgó todo?’”, recordó el hijo de Talina Fernández.

Coco reveló que no quería pagar para que Danna le otorgara el perdón, pues sabía que su imagen quedaría manchada con lo ocurrido, pero su defensor legal le recomendó sí aceptar el acuerdo porque era menos costoso que tener que pagarle a él por los siguientes cuatro años.

“¿Entonces yo cómo quedo? Vámonos al juicio’. Me dice (el abogado) ‘perdón, Coco, soy tu abogado, te tengo que decir la verdad, el perdón que va a otorgar esta persona termina con el juicio, no deja precedente’”

¿Cuánto pagó Coco Levy a Danna Ponce por el perdón?

El hijo de Talina Fernández dio un aproximado de cuánto le dio a Danna Ponce por el perdón Crédito: Imagen

Ya que Jorge Levy en algún momento ya había revelado que él pagó por el perdón de Danna Ponce, Gustavo Adolfo Infante le preguntó en varias ocasiones cuánto le dio a la actriz por esto.

En una primera instancia, el productor dijo que no sabía cuánta información podría dar al respecto ya que, por motivos legales, esta información debe de ser confidencial.

Sin embargo, ante la insistencia del periodista y la pregunta de si habían sido 500 mil pesos, el respondió: “Por ahí”.

El productor perdió sus dos empleos debido a que no sólo Danna lo denunció en redes, sino varias actrices más (Cuartoscuro)

Coco aseguró que, si no pagaba esa cantidad, tendría que gastar alrededor de 20 millones de pesos sólo por su defensa legal.

Una vez que Danna le otorgó su perdón, él pidió que a ella le prohibieran volver a mencionarlo en redes sociales o entrevistas y él tampoco volvería a mencionar su nombre. La jueza se lo concedió, pero en cuanto terminó su última audiencia, la histrionisa dio decenas de entrevistas, rompiendo su acuerdo.

¿Qué ha pasado con Danna Ponce desde que le otorgó el perdón a Coco Levy?

Por su parte, Danna Ponce ha preferido estar alejada de los medios tras revelar que le otorgó el perdón a Coco Levy.

Danna actualmente vive lejos de la CDMX por las amenazas que ha recibido tras otorgar el perdón (Instagram: @dannaponce_)

Una de las últimas veces que habló con la prensa fue el pasado febrero, cuando tuvo que abandonar la Ciudad de México porque recibió amenazas después de hablar sobre cómo acabó la denuncia contra el hijo de Talina Fernández.

“Cuando se hizo público el otorgamiento del perdón, recibí amenazas fuertes y me tuve que ir de la Ciudad de México por lo mismo, por el miedo que seguía sintiendo aún después de desistir”, dijo en entrevista con Venga la Alegría.

Ponce explicó que decidió dejar la denuncia ya que sabía que no obtendría lo que ella quería, pues desde el principio se sintió desprotegida por las autoridades.