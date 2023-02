Danna Ponce tuvo que dejar la CDMX tras recibir amenazas por otorgarle el perdón a Coco Levy

Pese a las amenazas, Danna Ponce continuará señalando a Coco Levy como su presunto agresor (Instagram)

El 3 de enero Danna Ponce dio a conocer que decidió otorgarle el perdón a Coco Levy tras denunciarlo de presunto abuso sexual, desde entonces, la joven ha sido víctima de amenazas y revictimización por parte de quienes aseguran que mintió en sus acusaciones.

Cuando la joven decidió perdonar al hijo de Talina Fernández y después lo compartió en sus redes sociales, pensó que podría estar más tranquila porque desde que acusó a Jorge Levy de presuntamente haberla tocado durante un encuentro en su oficina, ha recibido muchas críticas.

“Después de que le otorgué el perdón yo pensé que iba a estar un poco más tranquila y la verdad que tenía muy trabajada la parte en que no me importara lo que iba a decir la gente porque de inicio a fin no han hecho otra cosa mas que atacarme, revictimizarme y decirme que soy una mentirosa”, dijo en Venga la Alegría.

Coco Ponce no ha vuelto a hablar del tema ya que el juez a cargo del caso no se lo permitió (Archivo)

No obstante, esta situación empeoró, pues ahora recibe amenazas. Tal ha sido el miedo que le ha provocado la respuesta de algunas personas a su decisión que tuvo que irse de la CDMX. Ahora vive junto a su familia, con quienes se siente protegida.

“Cuando se hizo público el otorgamiento del perdón, recibí amenazas fuertes y me tuve que ir de Ciudad de México por lo mismo, por el miedo que seguía sintiendo aún después de desistir. Ha sido un proceso muy muy cansado”

Aunado a esto, señaló que hay personas que ahora la acusan de haber mentido para llamar la atención, pero aseguró que el único motivo por el que le otorgó el perdón al productor fue por lo agotador que estaba siendo el proceso y porque desde el principio se dio cuenta de que su denuncia no iba a llegar al fin que ella quería.

Danna confesó tener miedo a pesar de que el caso ya no lo están llevando las autoridades; anteriormente habló de que posiblemente pediría medidas de protección (Instagram/@dannaponce_)

“Ahorita estoy en un lugar en donde dicen: ‘¿Ven?, esta niña nada más quería exposición’, ‘y era mentira’, es como... no. La jueza la quitó el agraviante desde un inicio y con eso me dejan a mí completamente desprotegida. Nunca se me protegió, en ningún momento se me protegió”

Para finalizar, Danna dijo que pese a la situación que hoy afronta, está firme a su decisión de continuar hablando sobre el supuesto acoso que sufrió a manos del hermano de Mariana Levy.

“Yo voy a seguir hablando de mi historia porque tengo derecho a contar lo que siento y a contar lo que viví y que viven millones de mujeres que no son escuchadas como yo”

Ponce ahora es más cuidadosa que antes debido a las amenazas, pero está convencida de que no le debería de suceder nada malo, pues ella no fue quien cometió el presunto delito por el que inició la batalla legal contra Coco Levy.

Danna Ponce le otorgó el perdón a Coco Levy

Al iniciar el 2023, a través de un video que compartió en sus redes sociales, la egresada del CEA dio a conocer que le dio el perdón a Jorge Levy porque su salud mental estaba en crisis ya que las autoridades “no están preparadas para defendernos”, puntualizó.

Según explicó, desde que hizo su denuncia se dio cuenta de que no estaba logrando que el caso avanzara y, aunque vincularon a proceso al productor, lo más posible es que no fuera a prisión, por lo que decidió desistir y dejar el caso.

Sin embargo, enfatizó que en ningún momento mintió y que las acusaciones que hizo contra Levy las seguiría difundiendo porque no quiere que otra mujer sea víctima de este tipo de violencia por parte del cineasta.

“Me quedo con que la lucha valió la pena y se logró el objetivo, que era protegerlas de seguir pasando por estas personas que abusan de puestos de trabajo”, expresó la joven en su video.