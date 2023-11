Cuánto le costó a Peso Pluma cerrar el Museo Frida Kahlo para su novia, Nicki Nicole

El famoso de 24 años logró "alquilar" el museo de Frida Kahlo por una hora (Foto: Instagram)

Desde hace unos meses a la fecha, Peso Pluma es la estrella del momento, pues sus pasos son seguidos por miles de fans en México, de donde es oriundo, así como por seguidores de otras latitudes, donde ha logrado un gran éxito con su propuesta dentro de la corriente de corridos bélicos o “tumbados”.

Además, el joven nacido en Zapopan, Jalisco, ha generado la incógnita entre sus seguidores pues no se tenía muy claro si estaba sosteniendo un romance con la argentina Nicki Nicole, a quien se le ha visto muy unido en distintas ocasiones.

No se tenía claro si el intérprete de Ella baila sola y la rapera realmente tenían una relación o no. Sin embargo, ahora Nicki pisó tierras mexicanas para ofrecer un show en el Pepsi Center de Ciudad de México, donde la pareja confirmó su romance con un beso en pleno escenario.

Pese a las respuestas confusas que había dado Nicki en semanas pasadas, como su polémica comparación de Peso Pluma con “un perro”, el beso que se dieron ante el público chilango fue la confirmación de que entre ambos exponentes musicales está surgiendo el amor.

Captan a Peso Pluma y Nicki Nicole en Polanco con 50 elementos de seguridad y los critican en redes: “ni el presidente” (Foto: TikTok)

Tras ello, días después fueron captados rodeados de un gran séquito de guardaespaldas en una lujosa tienda departamental en Polanco. Dicho acto fue muy criticado en redes sociales, pues una gran parte del público consideró que los cantantes no deberían contar con tan ostentoso despliegue de seguridad que intimidó a más de uno.

La flamante pareja continúa en México y todo indica que así será hasta que Peso Pluma se presente en concierto en el Foro Sol, como parte de su tour Doble P, el próximo 11 de noviembre.

Pero mientras eso sucede y antes del show que el músico brindó en la ciudad de Monterrey este miércoles 8 de noviembre, él y Nicole tuvieron una cita cultural enla colonia Del Carmen, en Coyoacán, al sur de CDMX.

Y es que el cantante de El azul se dio el lujo de detener un romántico y costoso detalle con Nicki, a quien llevó al Museo de Frida Kahlo el pasado lunes 6 de noviembre, un día en que habitualmente los museos de la ciudad no están abiertos al público.

Nickie Nicole y Peso Pluma confirman noviazgo con un beso durante el show de ella en CDMX (Especial)

Por dicho “detalle”, Hassan Emilio Kabande Laija pagó miles de pesos y así pudo tener un momento a solas con su novia en este histórico lugar mexicano.

Según el programa Chisme no like!, Peso Pluma habría pagado alrededor de 70 mil pesos para lograr que el museo los recibiera no sólo con la experiencia cultural sino también con bocadillos y bebidas para hacer más placentera su estancia.

Según informaron Elisa Beristain y Javier Ceriani , los cantantes estuvieron en el emblemático lugar alrededor de una hora, donde disfrutaron sushi y champán. Además, los jóvenes tórtolos fueron captados por el programa a su llegada a “La casa azul” rodeados por ocho guardaespaldas y varias camionetas.

Con este romántico y exclusivo detalle, Peso Pluma le está demostrando a Nicki Nicole cuánto le interesa y está dispuesto a hacer por ella para impresionarla. Al momento no se conoce si esta información es del todo fidedigna y la administración del museo no ha emitido algún comentario.

Los famosos disfrutaron la experiencia cultural en un día en que el museo está cerrado al público (Foto: Cuartoscuro)

La casa azul, la histórica viviendo de la pintora mexicana

El Museo Frida Kahlo es el recinto cultural más representativo de la artista mexicana, y ostenta parte importante de su legado artístico y conceptual. Su ubicación corresponde a uno de los barrios más tradicionales y bellos de la Ciudad de México.

El inmueble, que hoy resguarda y exhibe una colección de piezas de diversa índole, perteneció a la familia Kahlo desde 1904. Cuatro años después de la muerte de la pintora, en julio de 1958, abrió sus puertas al público como casa museo.