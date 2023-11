Ésta es la fortuna de Salma Hayek, la actriz mexicana que conquistó Hollywood y casi gana un Oscar

La actriz veracruzana ha triunfado en Hollywood. Crédito: REUTERS

El nombre de Salma Hayek comenzó a resonar cuando tuvo la oportunidad de protagonizar la telenovela Teresa hacia 1989, en ese momento la actriz de Coatzacoalcos, Veracruz, tenía 23 años.

Poco a poco fue participando en varias producciones estadounidenses como Desesperado de Robert Rodríguez junto a Antonio Banderas e incluso fue nominada al Oscar a Mejor Actriz en 2003 por su papel en la película Frida sobre la vida de la pintora Frida Kahlo.

Actualmente, la actriz veracruzana de 57 años tiene una fortuna acumulada de USD 200 millones, lo que equivaldría a más de 3 mil 491 millones de pesos mexicanos, aproximadamente.

Hayek fue nominada al Oscar por su papel en Frida, película biográfica de la pintora mexicana (Productora Lionsgate)

Además de su indudable éxito en Hollywood, Salma Hayek se ha consolidado dentro de las inversiones junto a su esposo Francois Henri-Pinault, un empresario que es heredero de una gran fortuna y que es presidente de varias marcas de lujo, entre las que se encuentran Alexander McQueen, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Stella McCartney y Gucci.

De acuerdo con el sitio web Celebirty Net Worth, la impresionante fortuna acumulada por la actriz es una cifra que podría aumentar si hipotéticamente se divorciara de su esposo, el empresario Francois Henri Pinault, quien tiene una fortuna de USD 7 mil millones. La pareja se ha destacado por hacer múltiples inversiones de bienes raíces, pues son dueños de propiedades lujosas en importantes ciudades.

François Henri Pinault también es el dueño de la casa de subastas Christie’s, la cual tiene bajo su poder cerca de 3 mil piezas originales de pintores como Picasso, Mondrian y Koons.

Salma Hayek y Francois-Henri Pinault también son inversionistas (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

La fortuna de Valentina Pinault

Valentina Paloma Pinault tiene 16 años y es hija de Salma Hayek y Henri Pinault, su familia está ubicada en el puesto número 32 entre los más ricos a nivel mundial, de acuerdo con Forbes.

La adolescente está considerada dentro de la lista de Los niños más ricos del mundo, pues podría heredar una fortuna que está valuada en mil 600 millones de libras esterlinas, lo que equivaldría a mil 900 millones de dólares. Esta lista publicada por la página Electric Ride on Cars coloca a la joven sólo superada por la princesa Carlota de Cambridge (3 mil 600 millones de libras esterlinas) —quien ocupa el primer puesto— y el príncipe Jorge de Cambridge (2 mil 400 millones de libras esterlinas)

Valentina Pinault tiene 16 años y es la tercera chica más rica del mundo, según Electric Ride on Cars (Captura de pantalla/electricrideoncars.co.uk)

Sin embargo, llegado el momento del deceso, las riquezas de Henri Pinault se dividirán entre sus tres medios hermanos: Francois y Mathilde, hijos de Dorothée Lepere, así como Agustín, hijo de Linda Evangelista.

Salma Hayek recordó a Matthew Perry en Fools Rush In

Entre sus trabajos estadounidenses, Salma Hayek compartió elenco con Mattew Perry en la película Fools Rush In, una comedia romántica de 1997 que en México se conoció como Un impulsivo y loco amor. Tras el fallecimiento del actor de Friends, la actriz mexicana recordó a su colega con mucho cariño.

Salma Hayek se despidió de Matthew Perry en Instagram CRÉDITO: Fools Rush In

“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos.”

En su mensaje, Salma Hayek también mencionó que tenía muy presente en su corazón que, hacia 2022, Matthew Perry mencionó que la película que protagonizó junto a ella fue uno de sus mejores trabajos actorales. En una historia de Instagram, alguno de sus fans le preguntó que si su mejor papel había sido como Chandler Bing en Friends, a lo que el actor colocó una fotografía de él junto a la mexicana y escribió: “Hice una película con Salma Hayek titulada Fools Rush In, probablemente mi mejor película”.