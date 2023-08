Cuerpos calcinados en finca no pertenecen a jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, aseguró Alfaro

La finca fue hallada en la comunidad La Troje, en Lagos de Moreno (Foto: Fiscalía de Jalisco)

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que los cuerpos calcinados que fueron hallados en una finca el pasado 16 de agosto no corresponden con los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno desde el pasado 11 de agosto.

También detalló que ya fue compartida la información con los padres de familia. Se trata de los restos humanos encontrados en la comunidad La Troje, sitio donde fueron hallados restos óseos y cuatro cráneos con huellas de calcinación.

Incluso los padres de familia confirmaron que no se trata de los jóvenes desaparecidos, pues uno de los cuerpos tenía una placa en los huesos la cual no corresponde con los amigos que no han sido encontrados.

Familiares corroboraron que los restos humanos no pertenecen a los jóvenes (Twitter: @BENJAMINPENAMX)

“Ya hay elementos de que esos no corresponden a los jóvenes, incluso ya platicamos con lo papás (...) sí podía adelantar que esa osamenta no corresponde”, fueron las palabras de Alfaro durante el martes 22 de agosto. De igual manera dijo que será la Fiscalía del Estado de Jalisco la que proporcione los detalles sobre el caso.

Cabe destacar que el pasado 16 de agostos hubo dos hallazgos diferentes, el primero fue el de una finca en la colonia Orilla del Agua, sitio en el que las autoridades encontraron manchas hemáticas y calzado. En dicha finca se presume que estuvieron los jóvenes desaparecidos.

Mientras que el segundo hallazgo consistió en cuatro cuerpos calcinados de los cuales en ese momento no se pudo determinar sus características, los cuales el día de hoy se confirma que no pertenecen a Diego, Dante, Jaime, Uriel y Roberto.

Enrique Alfaro también aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha atraído el caso, pues a decir del mandatario el caso está relacionado con el crimen organizado. Y es que también desde el pasado 16 de agosto el gobernador de Jalisco compartió a través de su cuenta de Twitter que se trataba de “ataques irracionales, violentos y directos a la estabilidad” de la entidad.

