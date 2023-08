Ebrard seguirá con Morena pese a disputa por encuestadoras; envía mensaje vs Noroña: “Pide mi expulsión como si fuera el PRI”

Marcelo Ebrard, Mexico's former Foreign Minister and one of the candidates pursuing the ruling MORENA party's candidacy for the 2024 presidential election, holds a news conference in Mexico City, Mexico. August 16, 2023 REUTERS/Raquel Cunha

Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores y aspirante a coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, aún se mantiene en la contienda por la candidatura presidencial de Morena, rumbo a las elecciones del 2024, pese a las disputas que se generaron ayer entorno a la selección de las cuatro encuestadoras que participarán en el proceso interno.

Sin embargo, mandó un mensaje en contra de su opositor Gerardo Fernández Noroña, quien ayer aseguró que Ebrard se saldrá de Morena para ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, tras las acusaciones sobre acarreados en los eventos de Claudia Sheinbaum, el desacuerdo por las encuestadoras y los dichos a su favor por parte del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afuera de las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), el excanciller criticó que Noroña hable de su salida de la contienda “como si fuera el PRI de los años 80′s″ y afirmó que quienes piden su salida de Morena lo hacen porque saben que les va a ganar.

“A los que les urge que me vaya de Morena es porque saben que vamos a ganar, porque están perdiendo, nosotros vamos ganando.

“Yo lo que quiero es que se proteja un valor muy importante que es que la gente pueda elegir libremente, como se planteó, en una boleta, que es la encuesta, a quién quiere que los represente, eso es todo lo que estoy pidiendo; sorprende que Noroña ahora casi pida mi expulsión como si fuera el PRI de los años 80′s”, comentó.

Respecto al desacuerdo en la elección de encuestadoras, Ebrard Casaubón explicó que busca garantizar que las cuatro empresas que sean seleccionadas cumplan con todos los requisitos y que ayer no se firmó el acuerdo, debido a que desconocían cuáles estaban siendo consideradas hasta que abrieron los sobres, por lo que no sabían si eran elegibles o no.

“Garantizar que las que estén ahí, las que al final queden, que son cuatro, efectivamente cumplan con todos los requisitos que se dijo que debían de cumplir, entonces eso debe de quedar, yo estimo, que el día de hoy. Tienen que ser nacionales, tienen que estar ajenas a las distorsiones

“(...) Por esa razón, ayer la senadora Malú Micher, que hizo bien, no estuvo dispuesta a firmar esa acta, hasta en tanto eso no se resuelva entre otras cosas, porque como vas a resolver en ese momento si son elegibles o no son elegibles, no sabíamos cuales eran las empresas hasta que se abrieron los sobres”, puntualizó.