Ebrard canceló gira en Campeche para “cuidar” sorteo de encuestas de Morena

Marcelo Ebrard explicó por qué no viajará a Campeche (REUTERS/Raquel Cunha)

El aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que canceló su recorrido por el estado de Campeche, debido a que buscaría “cuidar” el sorteo de las encuestadoras que realizarán el proceso interno de la Cuarta Transformación.

Mediante un video en redes sociales, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mandó un mensaje a sus seguidores de la entidad del sureste mexicano y se disculpó por no cumplir con los compromisos adquiridos, pero indicó que quería estar presente en la Ciudad de México, lugar donde la Dirigencia Nacional de Morena hará el ejercicio.

“Yo sé que me habría encantado saludarles, abrazarles. Hay mucho cariño, mucho afecto. Mi gratitud siempre, pero si no cuido la encuesta, me van a decir ustedes: ‘¿Por qué no la cuidaste?’. Ahorita hay que hacerlo”, expresó el jueves 17 de agosto.

Marcelo Ebrard aseguró que la decisión enla 4T será entre él y Claudia Sheinbaum (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Aunado a lo anterior, en su mensaje reiteró su solicitud de que se respete el proceso interno de la 4T, luego de que denunció un presunto acarreo y desvío de recursos a favor de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Que no haya acarreos, brigadeo, ofertas o amenazas. Entonces acá vamos a estar en la batalla y nos vemos pronto”.

¿Cómo será el sorteo de Morena?

La decisión de Ebrard se dio días después de que se dio a conocer que la Comisión de Elecciones del partido guinda anunció que este jueves se llevará a cabo el sorteo que determinará cuáles serán las cuatro casas encuestadoras que definirán a la persona que podría aparecer en la boleta electoral para el próximo año.

Sin embargo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la reunión sería a puerta cerrada, en donde asistirían un representante por cada corcholata, además se pidió que los resultados no se den a conocer con el fin de mantener la imparcialidad en el proceso.

“Vamos a hacer un sorteo con la presencia de los representantes de los aspirantes. Habrá una regla que, si sale una propuesta por un aspirante, la segunda encuestadora que él propuso ya deja de participar (...) esto es para que tengamos cuatro encuestadoras, que sean cuatro propuestas diferentes de los aspirantes”, refirió.

La y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena (Jovani Pérez/Infobae México)

Asimismo, Delgado Carrillo agregó que el proceso del sorteo será con sobres cerrados que contendrán las propuestas: “Se van a abrir los sobres delante de los representantes para que se vean cuáles son las empresas que propusieron y habrá un receso porque la Comisión de Elecciones evaluará el criterio emitido por el Consejo Nacional: no pueden participar empresas que hayan arrojado resultados distorsionados respecto a los resultados finales de procesos electorales anteriores”.

Finalmente, será hasta el viernes 18 de agosto que las empresas que resulten seleccionadas firmarán una carta de confidencialidad buscando que se conduzcan con absoluta discreción. Nueve días después, el 27 de agosto, los aspirantes y las empresas conocerán el cuestionario final que emitirá la Comisión de Encuestas.

“La pregunta más relevante y todas las demás las conoceremos hasta el próximo 27″.

El equipo que hará la encuestas estará conformado por un coordinador que será designado por la Comisión de Encuestas, un encuestador, así como un representante de cada uno de los seis aspirantes a la Coordinación de Comités de la Cuarta Transformación.

En todo este proceso, Mario Delgado ha garantizado que habrá seguridad y certeza en los procesos, debido a que las boletas estarán en papel seguridad, además de que contarán con un folio, incluso tendrán que ser firmadas por los representantes; no obstante, es importante destacar que habrá un registro especial para aquellos que quieran participar.