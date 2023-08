Crean tortillas de Wendy Guevara: precio y dónde se pueden adquirir (Fotos: RS)

“Tortillas viejaaas”: internautas han reaccionado de forma eufórica a la venta de este producto de la canasta básica en México que se ha hecho en honor y con la imagen de la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara.

A través de redes sociales, en especial de TikTok, las tortillas de que tienen plasmado uno de los memes más virales de la ex integrante de Las Perdidas han cobrado gran viralidad, pues aunque todo lo relacionado a ella está “hasta en la sopa”, que la masa sea rosa y esté su icónica cara de desprecio ha cautivado hasta aquellos que no vieron el reality show de Televisa o no se consideran parte de la comunidad LGBT+.

La influencer ha recibido muchas muestras de amor y apoyo tras su triunfo en LCDLFM

De acuerdo a la cuenta que lo publicó, la tortillería responsable de esta polémica pero divertida idea está ubicada en Manuel A. de la Cabada esquina con Aquiles Serdán, en San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz. El usuario además expresó que un kilo de estas “tortillas Wendy Guevara” cuesta 30 pesos mexicano, así como de momento solo pueden ser adquiridas en dicha sucursal, no hay envíos a otras localidades o estados de la República Mexicana.

Disfrázate de Wendy Guevara este próximo Halloween

Mediante TikTok, diversos usuarios han mostrado videos emocionándose al obtener el distintivo short morado y la blusa de tirantes con diseño floral. Para aquellos que siguieron La Casa de los Famosos México desde su inicio, recordarán que al entrar a la casa se les entregaron cajas sorpresa.

Cuánto cuesta y dónde comprar la codiciada pijama que Wendy Guevara usa en "La Casa de los Famosos"

Al abrirlas, las damas descubrieron que contenían una pijama y ropa interior. Aunque todas tenían el mismo conjunto de dormir, fue Wendy quien lo hizo famoso al usarlo en momentos clave durante su tiempo en el programa.

Es importante mencionar que dicho atuendo es de la marca mexicana Ilusión, la cual tiene tiendas en diversas localidades del país y sus artículos también están disponibles en algunos supermercados. Además, poseen una tienda virtual para aquellos que prefieran comprar en línea.

En cuanto a la mencionada pijama, tiene un precio de 319 pesos mexicanos y se caracteriza por ser una prenda suave, con acabado satinado y detalles en encaje y transparencias en los laterales. En su página web, ofrecen una guía de tallas para que los interesados puedan seleccionar la que mejor se ajuste a sus medidas.

El triunfo de Wendy Guevara en LCDLFM

'La casa de los famosos' no se acaba y Wendy volverá a las pantallas. | ViX.

La Casa de los Famosos México ya tiene vencedora: Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de los 4 millones de pesos y Nicola Porcella obtuvo el segundo lugar. Tras 10 semanas de encierro y haberse convertido en un fenómeno de la televisión mexicana, la Gala Final ha sido motivo de conversación en redes sociales, algo por lo que miles de mexicanos, a 3 días, siguen hablando de ello.